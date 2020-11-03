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3 ноября 20, 14:17
Комедийный ужастик "Люди под лестницей" получит ремейк
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Студия Universal выпустит новую версию комедийного хоррора Уэса Крэйвена "Люди под лестницей", сообщает Collider.
Напомним, оригинал вышел на экраны в 1991 году. В нем сыграли известные по "Твин Пиксу" Эверет МакГилл и Венди Роби, а также Винг Рэймс. По сюжету темнокожий мальчик-воришка вместе с другом проникает в большой богатый дом, где живет белая супружеская пара, с целью грабежа. Но натыкается на особняк-лабиринт с потаенными комнатами и хозяев-психопатов с садистскими наклонностями.

Несколько лет тому назад Крэйвен сам начинал работать над ремейком, но не успел реализовать задуманное, так как скончался в 2015 году. Теперь проект разрабатывается под продюсерским крылом Джордана Пила, создателя хорроров "Прочь" и "Мы".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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