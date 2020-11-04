Сигурни Уивер сыграет в фильме о подпольных абортах

Как сообщает Deadline, по слухам, Мосс и Сарандон выбыли из фильма по причине несовпадения графиков. В фильме также сыграют Кейт Мара и Руперт Френд.





Постановщицей ленты выступит Филлис Наж (сценаристка "Кэрол").





Сюжет ленты происходит в 1960-х годах. Домохозяйка Джой (Бэнкс) незапланированно беременеет, но оставлять ребенка не хочет. Героиня узнает о подпольной женской группе "Джейн" в Чикаго, возглавляемой некоей Вирджинией (Уивер). В ней девушкам помогают избавиться от эмбриона без угрозы для жизни.





Съемки "Позвоните Джейн" стартуют весной 2021 года. О дате выхода не сообщается.



