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4 ноября 20, 12:01
Сигурни Уивер сыграет в фильме о подпольных абортах
Сигурни Уивер
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В фильме "Позвоните Джейн" сменился актерский состав - Элизабет Бэнкс и Сигурни Уивер заменят в проекте объявленных ранее Элизабет Мосс и Сьюзан Сарандон.
Как сообщает Deadline, по слухам, Мосс и Сарандон выбыли из фильма по причине несовпадения графиков. В фильме также сыграют Кейт Мара и Руперт Френд.

Постановщицей ленты выступит Филлис Наж (сценаристка "Кэрол").

Сюжет ленты происходит в 1960-х годах. Домохозяйка Джой (Бэнкс) незапланированно беременеет, но оставлять ребенка не хочет. Героиня узнает о подпольной женской группе "Джейн" в Чикаго, возглавляемой некоей Вирджинией (Уивер). В ней девушкам помогают избавиться от эмбриона без угрозы для жизни.

Съемки "Позвоните Джейн" стартуют весной 2021 года. О дате выхода не сообщается.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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