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4 ноября 20, 12:08
Сериал "Ход королевы": о чем он и стоит ли его смотреть
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Стримминговый сервис Netflix презентовал новый драматичный сериал «Ход королевы», снятый по мотивам одноименного романа писателя-фантаста Уолтера Стоуна Тевиса, изданного в 1983 г.
Сериал переносит зрителя в 50-тые годы прошлого столетия в сиротский приют в Кентукки. Девушка Бет Хармон, которая осиротела в раннем возрасте, обнаруживает в себе удивительный талант к шахматам, наблюдая за игрой школьного уборщика. Так как Бет была одной из подопытных в странном эксперименте по использованию транквилизаторов на детях, вскоре она понимает, что именно в таком состоянии она может просчитывать в уме сложные шахматные комбинации.

После удочерения, Бет начинает участвовать в различных турнирах. Наркотики, алкоголь и шахматы становятся страстью юной девушки. Однако вступив в борьбу с советским гроссмейстером, она понимает, что не тот, кого можно обыграть под кайфом.

Главную роль в сериале сыграла Аня Тейлор-Джой, а роль учителя Бет, школьного уборщика мистера Шайбеля, досталась Биллу Кэмпу. Также в драме сыграли Томас Броди-Сангстер (Бенни Уоттс), Мариэль Хеллер (Альма Уитли) и Гарри Меллинг (Гарри Белтик).

Источник: https://telegraf.com.ua/
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