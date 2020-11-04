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4 ноября 20, 12:12
Дженнифер Лопес и Арми Хаммер сыграют в экшн-комедии
Дженнифер Лопес
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В карьере Дженнифер Лопес снова назревает свадебный переполох: актриса подписалась на главную роль в экшн-комедии Shotgun Weddind.
Компанию Джей Ло составит Арми Хаммер. За сценарий фильма отвечают Марк Хаммер («Секс на две ночи») и Элизабет Меривезер («Больше чем секс»). Постановкой займется режиссер «Идеального голоса» Джейсон Мур.

Лопес и Хаммер изобразят влюбленных, которые так долго собирались связать себя узами брака, что к моменту свадьбы успели охладеть друг к другу. Однако отступать уже некогда: пафосная свадебная церемония заказана, толпа родственников с обеих сторон собралась, так что волей-неволей придется идти к алтарю. Впрочем, в потенциально унылый сценарий праздника внезапно вносит коррективы экстраординарное событие: неизвестные, вооруженные до зубов, берут всех в заложники.

Проектом занимается студия Lionsgate. Среди исполнительных продюсеров фигурирует Райан Рейнольдс.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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