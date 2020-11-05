Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.45
USD
28.24
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
5 ноября 20, 13:06
Том Харди отправится во Вьетнам
Том Харди
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Руперт Сандерс («Белоснежка и Охотник», «Призрак в доспехах») возьмется за экранизацию книги фронтовых рассказов номинанта на Пулитцеровскую премию Тима О’Брайена «Что они несли с собой» (The Things They Carried).
На роли в фильме уже подписались Том Харди, Тай Шеридан, Билл Скарсгард, Стефан Джеймс и Пит Дэвидсон. Кастинг продолжается.

Адаптировал книгу сценарист Скотт Б. Смит («Простой план», «Руины»). Первоисточник представляет собой сборник заметок о фронтовой жизни взвода молодых американских солдат, воюющего во Вьетнаме. Книга является отчасти автобиографической — автор в конце 60-х сам воевал, причем дивизия, в которой он служил, принимала участие в печально известной бойне в Сонгми. 

Отдельные фрагменты сборника однажды уже были экранизированы — в 1998 году вышла военная драма с Кифером Сазерлендом «Возлюбленная солдата».

Источник: https://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Элизабет Мосс сыграет в хорроре "Беги, кролик, беги"
Звезда "Мидуэя" сыграет в фантастической картине
Уилл Смит сыграет раба в фильме "Эмансипация"
Кристен Стюарт утвердили на роль принцессы Дианы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй сыграют в ремейке триллера
noimageПирс Броснан станет Бернардом Шоу
Лента новостей