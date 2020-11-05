Том Харди отправится во Вьетнам

На роли в фильме уже подписались Том Харди, Тай Шеридан, Билл Скарсгард, Стефан Джеймс и Пит Дэвидсон. Кастинг продолжается.





Адаптировал книгу сценарист Скотт Б. Смит («Простой план», «Руины»). Первоисточник представляет собой сборник заметок о фронтовой жизни взвода молодых американских солдат, воюющего во Вьетнаме. Книга является отчасти автобиографической — автор в конце 60-х сам воевал, причем дивизия, в которой он служил, принимала участие в печально известной бойне в Сонгми.





Отдельные фрагменты сборника однажды уже были экранизированы — в 1998 году вышла военная драма с Кифером Сазерлендом «Возлюбленная солдата».



