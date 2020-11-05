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5 ноября 20, 13:08
Пирс Броснан станет Бернардом Шоу
Пирс Броснан
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Режиссер комедий «Последний шанс Харви» и «Как украсть бриллиант» Джоэл Хопкинс снимет ромком-байопик «К чертям собачьим» (Not Bloody Likely), в котором Пирс Броснан сыграет выдающегося британского драматурга Джорджа Бернарда Шоу, а Хелена Бонэм Картер — его музу Стеллу Патрик Кэмпбелл.
Фильм расскажет о постановке «Пигмалиона» в Вест-Энде в 1914 году. Пьесу о профессоре фонетики Хиггинсе, взявшемся на спор обучить принятому в высшем обществе произношению лондонскую простушку Элизу Дулиттл, Бернард Шоу писал в расчете на то, что главную роль сыграет Стелла Патрик Кэмпбелл — драматург испытывал к актрисе нежные чувства. Название фильму дала знаменитая реплика Элизы «Not bloody likely!», в свое время вызвавшая скандал — в чопорной Англии ее сочли недопустимой и оскорбительной, но, несмотря на критику, Шоу наотрез отказался убрать ее из текста пьесы.

Съемки начнутся весной 2021 года и пройдут в Лондоне.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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