Пирс Броснан станет Бернардом Шоу

Фильм расскажет о постановке «Пигмалиона» в Вест-Энде в 1914 году. Пьесу о профессоре фонетики Хиггинсе, взявшемся на спор обучить принятому в высшем обществе произношению лондонскую простушку Элизу Дулиттл, Бернард Шоу писал в расчете на то, что главную роль сыграет Стелла Патрик Кэмпбелл — драматург испытывал к актрисе нежные чувства. Название фильму дала знаменитая реплика Элизы «Not bloody likely!», в свое время вызвавшая скандал — в чопорной Англии ее сочли недопустимой и оскорбительной, но, несмотря на критику, Шоу наотрез отказался убрать ее из текста пьесы.





Съемки начнутся весной 2021 года и пройдут в Лондоне.



