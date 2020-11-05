Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй сыграют в ремейке триллера

За англоязычную адаптацию в ответе Сара Конрадт («50 штатов страха»). Честейн также выступит в качестве продюсера ремейка, действие которого будет происходить в Америке 1960-х.





Картина Массе-Депасса вышла в 2018 году и, в свою очередь, была экранизацией романа Барбары Абель «По ту сторону ненависти». В центре сюжета — две подруги-домохозяйки, живущие по соседству. Их сыновья тоже дружат. Дружба женщин дает трещину, когда сын одной из них трагически погибает. Потерявшая ребенка мать резко меняет свое отношение к подруге, а вот ее сыну начинает уделять подозрительно много времени.



