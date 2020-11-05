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5 ноября 20, 13:11
Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй сыграют в ремейке триллера
Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй
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Бельгийско-французский психологический триллер «Материнский инстинкт» переснимут в Голливуде — главные роли исполнят Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй, а режиссерское кресло займет постановщик оригинального фильма, бельгиец Оливье Массе-Депасс.
За англоязычную адаптацию в ответе Сара Конрадт («50 штатов страха»). Честейн также выступит в качестве продюсера ремейка, действие которого будет происходить в Америке 1960-х.

Картина Массе-Депасса вышла в 2018 году и, в свою очередь, была экранизацией романа Барбары Абель «По ту сторону ненависти». В центре сюжета — две подруги-домохозяйки, живущие по соседству. Их сыновья тоже дружат. Дружба женщин дает трещину, когда сын одной из них трагически погибает. Потерявшая ребенка мать резко меняет свое отношение к подруге, а вот ее сыну начинает уделять подозрительно много времени.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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