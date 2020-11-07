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6 ноября 20, 11:02
Люди с инвалидностью осудили фильм "Ведьмы" с Хэтэуэй
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В фильме ведьмы вынуждены носить перчатки, чтобы скрывать деформированные конечности, на которых не хватает пальцев - одну из особенностей ведьм.
Люди с ограниченными возможностями, в том числе паралимпийские чемпионы, осудили фильм "Ведьмы" Роберта Земекиса за оскорбительное изображение конечностей у главных героинь. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что в фильме руки персонажа актрисы Энн Хэтэуэй имеют необычную форму, похожую на эктродактильную аномалию конечностей.

На этот факт обратила внимание британская паралимпийская пловчиха Эми Маррен. Спортсменка высказала предположение, что подобная репрезентация людей может отрицательно влиять на отношение к ним в обществе.



В соцсетях распространяется хэштег #NotAWitch, которым сопровождают посты с критикой. "Эти особенности есть у многих детей и взрослых, это их жизнь. Нельзя высмеивать их", - возмущаются пользователи соцсетей.

Кроме того, фильм осудила благотворительная организация Reach.

Студия Warner Bros. в ответ на претензии сообщества людей с ограниченными возможностями выразила сожаление, что герои фильма Земекиса могли вызвать такие ассоциации. Согласно заявлению продюсеров, в книге Роальда Даля, положенной в основу сюжета, ведьмы были представлены в виде существ с когтями вместо ногтей и с квадратными ногами без пальцев.

Источник: https://korrespondent.net/
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