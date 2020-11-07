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6 ноября 20, 12:04
Чарли Ханнэм готов сыграть роль Джеймса Бонда
Чарли Ханнэм
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Актер Чарли Ханнэм ("Сыны Анархии", "Джентльмены") "готов на 100%" сыграть роль Джеймса Бонда в будущем фильме.
Об этом он рассказал в интервью Рeople, отвечая на вопрос готов ли он когда-нибудь в будущем надеть смокинг Бонда.

"Я был бы польщен и для меня будет большая честь сыграть Джеймса Бонда. Но интуиция подсказывает, что мне не следует ждать этого телефонного звонка. Я думаю, что впереди меня много людей в этом списке", - отметил Ханнэм.

Актер добавил, что любая информация о том, что он будет следующим Бондом, всего лишь слухи и не соответствует действительности. Но он польщен, что фанаты видят его в роли агента 007. Актер также призвал продолжать связывать его имя с этим героем, поскольку, по его словам, иногда фанаты действительно помогают в привлечении актеров на роль определенных персонажей.

Кроме того, Ханнэм назвал актера, который сможет лучше всех воплотить эту роль после Дэниела Крейга, для которого предстоящий фильм о Бонде "Не время умирать" станет последним. По его мнению Том Харди станет отличным шпионом.

"Я думаю, что это будет сенсация. Я большой поклонник Тома Харди, поэтому мне бы хотелось видеть его в роли Джеймса Бонда", - добавил Ханнэм.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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