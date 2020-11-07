В прокат выходит украинский претендент на "Оскар 2021"

Фильм непростой, но важный. Бесспорно главная премьера недели. Что еще можно будет посмотреть в украинских кинотеатрах, рассказываем далее.





Атлантида

Режиссер: Валентин Васянович





В ролях: Андрей Рымарук, Людмила Билека, Василий Антоняк





Действие разворачивается в 2025 году после победы на Донбассе и возвращения под контроль Киева оккупированных территорий. На разоренной, выжженной и экологически полностью уничтоженной земле пытается выживать ветеран по имени Сергей. Вместе со своим другом Иваном он борется с посттравматическим стрессовым расстройством и однажды встречает сотрудницу гуманитарной миссии "Черный тюльпан" Катерину. Среди грязи, серости и опасности особенно остро раскрываются человеческие чувства между героями. Авторский фильм Валентина Васяновича выиграл программу "Горизонты" прошлогоднего Венецианского кинофестиваля, а в 2021 году представит Украину на "Оскаре".





Друзья на свою голову

Режиссер: Даниэль Коэн





В ролях: Венсан Кассель, Беренис Бежо, Франсуа Дамиенс, Флоренс Форести, Даниэль Коэн, Керен-Анн Цайтельбах, Оуэн Танну, Ромен Коттар, Алис Карель, Брюно Гуэри





Фрэнсис и Карин, Марк и Леа – две пары старых друзей, чьи отношения прошли через всякое. Но в один прекрасный день тихоня Леа заявляет, что написала книгу и выпускает ее в печать. И все начинает идти наперекосяк. Фрэнсис и Карин устраивают гонку на звание самого творческого в паре, а Марк начинает чувствовать себя неуверенно на фоне грандиозного успеха Леа. Переживет ли дружба четверки этот нешуточный шторм?





Жан-Поль Готье: Freak and Chic

Режиссер: Ян Леноре





В ролях: Жан-Поль Готье, Тони Маршал, Марион Котийяр, Катрин Денев





В 9 лет маленький Жан-Поль Готье увидел танцовщиц кабаре "Фоли-Бержер" и загорелся идеей о создании собственного фрик-шоу. Но судьба сделала его одним из самых влиятельных модных дизайнеров своего времени. Поэтому он стал превращать в такие шоу свои показы. Документальный фильм о кутюрье, его стиле и судьбе снимали во время подготовки, пожалуй, самого возмутительного из них – автобиографического мюзикла Fashion Freak Show, работе над которым он посвящал всего себя в течение двух лет.





Звезда Давида Черкасского

Режиссер: Сергей Волков





Давид Черкасский был одним из самых выдающихся мультипликаторов Украины. Именно ему принадлежат обожаемые несколькими поколениями "Остров сокровищ", "Доктор Айболит" и "Приключения капитана Врунгеля". Именно он умудрялся непринужденно сочетать в мультфильмах рисованные кадры с live action съемкой. В 2018 году Черкасского не стало. В память о нем режиссер Сергей Волков решил снять документальный фильм, в котором наряду с интервью и воспоминаниями присутствовали бы также анимационные вставки в стиле самого покойного мастера.





Мамочка в отрыве

Режиссер: Рууд Шуурман





В ролях: Барбара Слусен, Ян Коейман, Йелле де Йонг, Рени Фоккер, Патрик Стоф, Аллард Гирлингс





Айрис, главная героиня фильма, сразу после рождения ребенка узнает, что ее любимый мужчина уже давно изменяет ей и собирается сбежать со своей новой подружкой в Африку. Первое время Айрис страдает – жизнь оказалась к ней слишком несправедливой. А потом берет себя в руки и начинает всеми возможными путями двигаться к своей цели – стать счастливой.





Ночной патруль

Режиссер: Анн Фонтен





В ролях: Омар Си, Виржини Эфира, Грегори Гадебуа, Пейман Моаади, Аврора Брутен, Тадрина Хокинг, Нагиса Моримото





Вирджиния, Эрик и Аристид – полицейские. Все они стараются сохранить свою личную жизнь и здравый рассудок несмотря на то, что ежедневно сталкиваются с насилием. Однажды ночью они получают необычное задание: отвезти мигранта в аэропорт. По дороге туда Вирджиния узнает, что этот человек будет приговорен к смертной казни, если его депортируют в родную страну. Столкнувшись с невыносимой дилеммой, она начинает сомневаться в порученной ей и коллегам миссии. У полицейских есть всего одна ночь, чтобы решить судьбу человека.





Сборщик долгов

Режиссер: Дэвид Эйр





В ролях: Шайа ЛаБаф, Бобби Сото, Синтия Кармона, Хосе Конехо Мартин, Чейен Рэй Эрнандес, Кле Слоун, Ричард Мескита, Джордж Лопес





Крипер – сборщик долгов, который работает на местного криминального босса и выбивает для него деньги из самых опасных банд Лос-Анджелеса. Он работает вместе с напарником Дэвидом. Своими действиями они провоцируют конфликт между двумя группировками. Это не только грозит кровавой баней, но и ставит в опасность жизни самих напарников. К тому же из Мексики возвращается опасный преступник, который хочет занять свое место в преступном мире города. Его возвращение ставит под угрозу все их дело, а главное то, что теперь на кону и семья Дэвида.





Спасти панду

Режиссер: Ким Тхэ-юн





Мистер Джу – лучший агент национальной разведывательной службы. Он отправляется на спецзадание, ему предстоит заботиться о безопасности важнейшей панды в мире, но из-за несчастного случая, его подопечный исчезает, а сам Джу вдруг начинает понимать язык животных. Директор секретной службы Мин и агент Мансика подозревают, что Джу, который начал вести себя очень странно, сам виноват в ситуации и его отправляют на отдых. Мистер Джу отдыхать не намерен и сам отправляется на поиски пропавшего. Ему помогает полицейский пес Али. В самом сердце города разворачивается необычная история о взаимодействии человека и животных, которые наконец отлично друг друга понимают.





Упс! Приключения продолжаются

Режиссер: Тоби Генкель





Молодой нестриан Финни и его лучшая подруга Лия случайно упали из ковчега и попали одни в открытое море. Некоторое время они плыли вместе на плоту, но налетевший шторм разделил их. Финни находит под водой целую колонию таких же нестрианцев как и он, которые скрываются от хищников. А Лия оказывается на прекрасном острове. Если бы только вновь обретенная земля не тряслась так регулярно и с вершины ее горы не выходил дым. Смогут ли они снова встретиться и дальше дружить, как и прежде?



