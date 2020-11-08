Джонни Деппа лишили роли Гриндевальда

Об этом сообщил сам Депп на своей личной странице в Инстаграме.





"В связи с недавними событиями я хотел бы сделать небольшое заявление.





Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто поддерживал и стоял за меня. Ваши многочисленные слова любви и заботы, особенно в последние пару дней, очень меня тронули.





Во-вторых, хочу уведомить вас, что студия Warner Bros. попросила меня оставить роль Гриндевальда в "Фантастических тварях". Я уважаю их просьбу и подчиняюсь ей.





Наконец, хочу сказать следующее. Абсурдное решение британского суда не поколебало моей решимости бороться за правду. Я планирую подать апелляцию.





Я рассчитываю доказать, что обвинения в мой адрес ложны. Я не позволю этому суду определить мою жизнь и карьеру", - заявил актер.











