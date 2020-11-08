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7 ноября 20, 13:38
На Netflix вышел мультфильм с украинским дубляжем
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Полнометражный мультфильм "Губка Боб: Побег Губки" вышел в онлайн-кинотеатре Netflix не только с украинскими субтитрами, но и полноценным (студийным) дубляжом.
Это редкий случай, когда стриминговый сервис добавил к иноязычному полнометражному фильму дублирования украинским - обычно Netflix ограничивается только субтитрами.

Озвучили новый мультфильм о приключениях Губки Боба представители студии LeDoyen, а заказчиком выступила компания B&H Film Distribution. Дубляж был сделан для кинотеатров, но из-за пандемии премьеру решили отменить и выпустить онлайн.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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