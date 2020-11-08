На Netflix вышел мультфильм с украинским дубляжем

Это редкий случай, когда стриминговый сервис добавил к иноязычному полнометражному фильму дублирования украинским - обычно Netflix ограничивается только субтитрами.





Озвучили новый мультфильм о приключениях Губки Боба представители студии LeDoyen, а заказчиком выступила компания B&H Film Distribution. Дубляж был сделан для кинотеатров, но из-за пандемии премьеру решили отменить и выпустить онлайн.



