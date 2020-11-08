Канал CW представил новую Бэтвумен

"Для меня было очень важно, чтобы зрители могли узнать уже по одному силуэту, что Бэтвумен - чернокожая девушка. С облегающим костюмом и красивым афро мы определенно справились!", -заявила Лесли, чьи слова цитирует THR.





Ранее Лесли говорила, что гордится возможностью сняться в сериале, который "стал первопроходцем для LGBTQ+-сообщества". Сама она до этого заявляла, что является бисексуальной.





Роль Бэтвумен в первом сезоне сыграла Руби Роуз, но 19 мая стало известно, что она покинет проект.





Сразу после назначения Роуз на роль ЛГБТ-сообщество жёстко раскритиковало CW за выбор "до пошлого очевидной актрисы", из-за чего Руби даже удалилась из Твиттера.





Тем не менее, она полностью поддержала выбор новой исполнительницы.





"ОМГ!! Это потрясающе!! Я так рада, что Бэтвумен будет играть эта удивительная чернокожая женщина", написала актриса на своей официальной странице в Instagram.





Продюсеры шоу не намерены объяснять, каким образом произойдет замена персонажа Роуз на персонажа Лесли. Вероятнее всего, ее исчезновение станет одной из загадок второго сезона.











