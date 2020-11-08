Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.36
USD
28.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
7 ноября 20, 13:43
Канал CW представил новую Бэтвумен
Бэтвумен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Актриса Джавиша Лесли сыграет Бэтвумен в продолжении одноименного телесериала от канала CW, который показал первые постеры главной героини.
"Для меня было очень важно, чтобы зрители могли узнать уже по одному силуэту, что Бэтвумен - чернокожая девушка. С облегающим костюмом и красивым афро мы определенно справились!", -заявила Лесли, чьи слова цитирует THR.

Ранее Лесли говорила, что гордится возможностью сняться в сериале, который "стал первопроходцем для LGBTQ+-сообщества". Сама она до этого заявляла, что является бисексуальной. 

Роль Бэтвумен в первом сезоне сыграла Руби Роуз, но 19 мая стало известно, что она покинет проект. 

Сразу после назначения Роуз на роль ЛГБТ-сообщество жёстко раскритиковало CW за выбор "до пошлого очевидной актрисы", из-за чего Руби даже удалилась из Твиттера.

Тем не менее, она полностью поддержала выбор новой исполнительницы.

"ОМГ!! Это потрясающе!! Я так рада, что Бэтвумен будет играть эта удивительная чернокожая женщина", написала актриса на своей официальной странице в Instagram.

Продюсеры шоу не намерены объяснять, каким образом произойдет замена персонажа Роуз на персонажа Лесли. Вероятнее всего, ее исчезновение станет одной из загадок второго сезона.



Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Руби Роуз больше не будет играть "Бэтвумен"
Галь Гадот сыграет актрису и изобретательницу Хеди Ламарр
Главную роль в "Бэтвумен" сыграет новая актриса
Кира Найтли сыграет роль в новом мини-сериале от Hulu
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Netflix вышел мультфильм с украинским дубляжем
noimageДжонни Деппа лишили роли Гриндевальда
Лента новостей