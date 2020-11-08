Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.36
USD
28.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
8 ноября 20, 13:27
Энн Хэтэуэй прокомментировала скандал с фильмом Ведьмы
фильм
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Голливуде разгорелся очередной скандал. На этот раз создателей фильма "Ведьмы" обвинили в оскорблении людей с инвалидностью.
В частности, претензии коснулись главного персонажа в исполнении Энн Хэтэуэй - ведьма показана с руками, похожими на эктродактильную аномалию конечностей, более известную как "раздвоенная рука" (является типичным отсутствие одного или нескольких пальцев на ноге или руке).

Сама Хэтэуэй не осталась в стороне и опубликовала в своем Instagram ролик, записанный с людьми с инвалидностью. В посте актриса извинилась за то, что оскорбила чувства тех, у кого есть диагноз "раздвоенная рука".

"Позвольте мне начать с того, что я делаю все возможное, чтобы быть чувствительной к чувствам и переживаниям других людей... Как тот, кто действительно верит в инклюзивность действительно ненавидит жестокость, я прошу прощения за причиненный боль. Простите", – написала Энн Хэтэуэй.

Актриса добавила, что не обратила внимание на детали изображения Верховной Ведьмы. В противном случае Хэтэуэй не допустила бы, чтобы ее героиня предстала перед камерой в таком образе. Кинозвезда добавила, что впредь не будет допускать таких ошибок.

"Я особенно хочу сказать, что сочувствую детям, имеющим раздвоенные конечности. Теперь, когда я больше осведомлена в этой теме, я выражаю особые извинения тем, кто упорно поддерживает вас и любит так, как я своих детей. Простите, что подвела, – добавила Хэтэуэй.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Главную роль в "Бэтвумен" сыграет новая актриса
Дженнифер Лопес и Арми Хаммер сыграют в экшн-комедии
Том Харди отправится во Вьетнам
Пирс Броснан станет Бернардом Шоу
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новый «Пункт назначения» не будет перезагрузкой франшизы
noimageСтудия Disney отложила премьеру «Смерти на Ниле»
Лента новостей