Студия Disney отложила премьеру «Смерти на Ниле»

Премьера «Главного героя» была назначена на 11 декабря, а экранизация детектива Агаты Кристи должна была выйти 18 декабря. Оба фильма можно будет увидеть в 2021 году, но точные даты их выхода пока не определены.





Единственным тентполом, премьера которого до сих пор заявлена на 2020 год, остается «Чудо-женщина: 1984», но всем понятно, что студия Warner Bros. вскоре наверняка перенесет премьеру на 2021-й — шансы на улучшение ситуации с пандемией коронавируса в этом году ничтожно малы, кинотеатры в главных регионах Америки и Европы в ноябре будут закрыты.





Как показал опыт WB и «Довода», кинотеатральный прокат крупнобюджетных проектов в эпоху коронавируса — дело убыточное: фильм Кристофера Нолана, только на производство которого было потрачено $200 миллионов, собрал в мировом прокате лишь $347,1 млн (из них в Америке — всего $53,8 млн). Правда, сам Нолан в недавнем интервью Los Angeles Times заявил, что сборами «Довода» доволен: режиссер по-прежнему надеется на прокат и отмечает, что студии ведут себя неправильно, сваливая вину за кассовые провалы на киносети тех регионов, где рейтинг ожидания конкретного фильма был изначально низким.



