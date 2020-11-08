Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.36
USD
28.12
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
8 ноября 20, 13:35
Студия Disney отложила премьеру «Смерти на Ниле»
кино
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Из декабрьского графика релизов Disney исчезли две картины производства 20th Century Studios — фантастическая экшн-комедия с Райаном Рейнольдсом «Главный герой» и детектив Кеннета Браны «Смерть на Ниле».
Премьера «Главного героя» была назначена на 11 декабря, а экранизация детектива Агаты Кристи должна была выйти 18 декабря. Оба фильма можно будет увидеть в 2021 году, но точные даты их выхода пока не определены.

Единственным тентполом, премьера которого до сих пор заявлена на 2020 год, остается «Чудо-женщина: 1984», но всем понятно, что студия Warner Bros. вскоре наверняка перенесет премьеру на 2021-й — шансы на улучшение ситуации с пандемией коронавируса в этом году ничтожно малы, кинотеатры в главных регионах Америки и Европы в ноябре будут закрыты.

Как показал опыт WB и «Довода», кинотеатральный прокат крупнобюджетных проектов в эпоху коронавируса — дело убыточное: фильм Кристофера Нолана, только на производство которого было потрачено $200 миллионов, собрал в мировом прокате лишь $347,1 млн (из них в Америке — всего $53,8 млн). Правда, сам Нолан в недавнем интервью Los Angeles Times заявил, что сборами «Довода» доволен: режиссер по-прежнему надеется на прокат и отмечает, что студии ведут себя неправильно, сваливая вину за кассовые провалы на киносети тех регионов, где рейтинг ожидания конкретного фильма был изначально низким.

Источник: https://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Крылатые фразы из любимых советских фильмов (ФОТО)
Сигурни Уивер сыграет в фильме о подпольных абортах
Дженнифер Лопес и Арми Хаммер сыграют в экшн-комедии
Том Харди отправится во Вьетнам
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Новый «Пункт назначения» не будет перезагрузкой франшизы
noimageЭнн Хэтэуэй прокомментировала скандал с фильмом Ведьмы
Лента новостей