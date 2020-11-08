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8 ноября 20, 13:37
Новый «Пункт назначения» не будет перезагрузкой франшизы
«Пункт назначения»
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Создатель «Пункта назначения» Джеффри Реддик на днях подтвердил в интервью ресурсу Bloody Disgusting, что шестой фильм франшизы не будет перезагрузкой в привычном понимании.
Реддик заявил, что новый «Пункт назначения» — не ремейк и не перезапуск франшизы, а ее следующий фильм, который, однако, будет отличаться от предыдущих частей необычным взглядом на отношения героев со Смертью.

Судя по словам Реддика, он хотел бы показать события с другой стороны — из того мира, откуда Смерть является в нашу реальность. За драматургию, правда, на этот раз в ответе не Джеффри, а Патрик Мелтон и Маркус Данстэн — сценаристы франшизы «Пила» (с четвертой по седьмую части) и «Коллекционера».

В марте этого года стало известно, что героями шестого «Пункта...» станут те, кто регулярно сталкивается со смертью на службе — пожарные, полицейские и врачи. Кстати, еще тогда Реддик намекал, что слово «перезагрузка» — слишком сильное для шестого фильма.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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