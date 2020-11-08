Новый «Пункт назначения» не будет перезагрузкой франшизы

Реддик заявил, что новый «Пункт назначения» — не ремейк и не перезапуск франшизы, а ее следующий фильм, который, однако, будет отличаться от предыдущих частей необычным взглядом на отношения героев со Смертью.





Судя по словам Реддика, он хотел бы показать события с другой стороны — из того мира, откуда Смерть является в нашу реальность. За драматургию, правда, на этот раз в ответе не Джеффри, а Патрик Мелтон и Маркус Данстэн — сценаристы франшизы «Пила» (с четвертой по седьмую части) и «Коллекционера».





В марте этого года стало известно, что героями шестого «Пункта...» станут те, кто регулярно сталкивается со смертью на службе — пожарные, полицейские и врачи. Кстати, еще тогда Реддик намекал, что слово «перезагрузка» — слишком сильное для шестого фильма.



