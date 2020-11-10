Netflix приостановил съемки второго сезона сериала "Ведьмак"

А все это из-за того, что четыре члена съемочной группы получили позитивный тест на коронавирус. Сейчас они находятся на самоизоляции. Также, Netflix обязал остальных членов пройти тестирование.





Работу над новым сезоном обещают восстановить, как только будет решено, что это безопасно.





Съемки второго сезона стартовали 12 февраля, однако из-за положительного теста на COVID-19 у актера Кристофера Хивью, процесс был остановлен.





Планировалось, что новый сезон выйдет летом 2021 года, но из-за этих приостановлений, быть уверенным на 100% нельзя. Возможно, что это случиться позже.



