Сценарист «12 лет рабства» снимет хоррор

Производством фильма, пока что не обзаведшегося названием, займется хоррор-фабрика Джейсона Блума Blumhouse. В основе будущей ленты — статья журналистки Салеи Бланкафлор «Проект "Полтергейст"», опубликованная в рамках медиапроекта Truly*Adventurous.





Очерк рассказывает о чернокожем мальчике из Нью-Джерси Эрнесте Риверсе, который с 1961 года регулярно сталкивался с паранормальными явлениями. Случившееся с Эрни является первым зафиксированным случаем появления призраков в стенах муниципальных многоквартирных домов. Контакты героя с обитателями потустороннего мира продолжались несколько лет и прекратились лишь тогда, когда он в 18-летнем возрасте пошел в армию, покинув дом.



