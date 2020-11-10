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9 ноября 20, 15:43
Сценарист «12 лет рабства» снимет хоррор
Джон Ридли
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Джон Ридли, сценарист оскароносной драмы «12 лет рабства» и режиссер байопика «Джими Хендрикс», поставит по собственной адаптации социальный хоррор, основанный на реальных событиях.
Производством фильма, пока что не обзаведшегося названием, займется хоррор-фабрика Джейсона Блума Blumhouse. В основе будущей ленты — статья журналистки Салеи Бланкафлор «Проект "Полтергейст"», опубликованная в рамках медиапроекта Truly*Adventurous.

Очерк рассказывает о чернокожем мальчике из Нью-Джерси Эрнесте Риверсе, который с 1961 года регулярно сталкивался с паранормальными явлениями. Случившееся с Эрни является первым зафиксированным случаем появления призраков в стенах муниципальных многоквартирных домов. Контакты героя с обитателями потустороннего мира продолжались несколько лет и прекратились лишь тогда, когда он в 18-летнем возрасте пошел в армию, покинув дом.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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