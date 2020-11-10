Зак Эфрон сыграет главную роль в триллере "Золото"

Как сообщает Deadline, актер Энтони Хэйес срежиссирует фильм по сценарию, написанному вместе с Полли Смит. Также постановщик сыграет в картине.





Сюжет картины расскажет о приключениях двух незнакомым друг с другом людей, путешествующих по пустыне, которые находят самый большой золотой самородок в истории. Пока один из них уходит и пытается найти необходимое оборудование, другой вынужден выживать в суровых условиях и охранять находку.





Съемки планируют начать в этом месяце в Австралии, о дате выхода не сообщается.



