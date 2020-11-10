Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.39
USD
28.08
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
9 ноября 20, 15:48
Зак Эфрон сыграет главную роль в триллере "Золото"
Зак Эфрон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Актер Зак Эфрон ("Величайший шоумен", "Красивый, плохой, злой") сыграет главную роль в триллере "Золото" (Gold).
Как сообщает Deadline, актер Энтони Хэйес срежиссирует фильм по сценарию, написанному вместе с Полли Смит. Также постановщик сыграет в картине.

Сюжет картины расскажет о приключениях двух незнакомым друг с другом людей, путешествующих по пустыне, которые находят самый большой золотой самородок в истории. Пока один из них уходит и пытается найти необходимое оборудование, другой вынужден выживать в суровых условиях и охранять находку.

Съемки планируют начать в этом месяце в Австралии, о дате выхода не сообщается.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Леа Сейду сыграет в триллере "Праздник дураков"
Джейк Джилленхол сыграет в триллере "Снежная слепота"
Disney сделал заманчивое предложение Джуду Лоу
Дэйв Батиста сыграет инопланетного охотника за головами
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Адам Сэндлер получил главную роль в фантастической драме
noimageСценарист «12 лет рабства» снимет хоррор
noimageNetflix приостановил съемки второго сезона сериала "Ведьмак"
Лента новостей