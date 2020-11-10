Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.17
USD
28.11
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
10 ноября 20, 11:57
Джонни Депп получит гонорар за отмененные съемки
Джонни Депп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Компания Warner Bros. заплатит актеру за несостоявшиеся съемки в продолжении фантастической франшизы.
Актер Джонни Депп получит гонорар за отмененные съемки в третьем фильме франшизы Фантастические твари и где они обитают. Об этом 9 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.
 
Как отмечается, договоренность с Warner Bros. предусматривала, что Депп получит весь гонорар, даже если фильм не будет снят или на его роль выберут другого актера. Известно, что актер успел сняться только в одной сцене, прежде чем расторг контракт с кинокомпанией. 
 
Ранее стало известно, что Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли в Фантастических тварях, после того, как актер проиграл иск о клевете против британского таблоида The Sun.
 
Напомним, впервые Депп появился в Фантастических тварях в 2016 году. В сиквеле 2018 года он исполнил роль темного волшебника Грин-де-Вальда.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
"Отряд самоубийц" может получить "версию Эйера"
В прокат выходит украинский претендент на "Оскар 2021"
Джонни Деппа лишили роли Гриндевальда
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Netflix презентовал трейлер второй части На месте принцессы
noimageКороткометражка "Человеческий голос" в украинском прокате
noimageДольф Лундгрен снимается в новом боевике
noimageФильм "Мої думки тихі" получил награду
Лента новостей