Актер Джонни Депп получит гонорар за отмененные съемки в третьем фильме франшизы Фантастические твари и где они обитают. Об этом 9 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Как отмечается, договоренность с Warner Bros. предусматривала, что Депп получит весь гонорар, даже если фильм не будет снят или на его роль выберут другого актера. Известно, что актер успел сняться только в одной сцене, прежде чем расторг контракт с кинокомпанией.

Ранее стало известно, что Warner Bros. попросила Деппа отказаться от роли в Фантастических тварях, после того, как актер проиграл иск о клевете против британского таблоида The Sun.

Напомним, впервые Депп появился в Фантастических тварях в 2016 году. В сиквеле 2018 года он исполнил роль темного волшебника Грин-де-Вальда.



