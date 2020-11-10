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10 ноября 20, 12:49
Фильм "Мої думки тихі" получил награду
Мої думки тихі
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Украинский фильм "Мои мысли тихие" получил награду на культовом фестивале Raindance в Великобритании.
Об этом сообщил продюсер картины Дмитрий Суханов в Facebook.

"Наш фильм "Мої думки тихі" получил награду Discovery Award на культовом британском кинофестивале Raindance. Об этом уже успели написать Screendaily и ряд других британских изданий. Это награда дается за дебютный фильм. А также стоит напомнить, что у фильма 7 дебютов в творческой группе", – написал в соцсети продюсер.

К слову, фильм "Мої думки тихі" вышел в украинский прокат 16 января 2019 года. Это комедия о парне, который отправляется в Закарпатье записывать звуки украинских животных. Одну из главных ролей исполнила актриса Ирма Витовская.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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