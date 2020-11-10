Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.17
USD
28.11
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
10 ноября 20, 12:51
Дольф Лундгрен снимается в новом боевике
Дольф Лундгрен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Голливудский актер и звезда боевиков Дольф Лундгрен и в 63 года с легкостью подписывает новые контракты и снимается в увлекательных боевиках.
Сейчас в Алабаме снимают триллер Castle Falls с его участием, а первые фото уже просочились в сеть.

Фотографию со съемочной площадки распространил сам Дольф Лундгрен в инстаграм. По официальным данным, актер сыграет одну из главных ролей, а также займет кресло режиссера. Поэтому на эффектном кадре видно, как Дольф Лундгрен обсуждает рабочие вопросы со своим коллегой по картине – британцем Скоттом Эдкинсоном.

Да и напарник Дольфа Лудгрена в боевике также не отказался от публикации фото со съемочной площадки. Скотт Эдкинс поделился кадром, на котором появился с окровавленным лицом, это указывает на то, что борьба между персонажами будет ожесточенной.

Всегда приятно работать с великим человеком. Сейчас мы упорно работаем над фильмом Castle Falls, в котором Дольф снимается и снимает. Не могу дождаться, когда вы это все увидите, – поделился Скотт Эдкинс.

Что известно о фильме Castle Falls

Триллер Castle Falls расскажет зрителям о преступных бандах в США. По сюжету, конкуренты в криминальном мире станут соперниками в поиске миллионов долларов. Состояние спрятано в роскошном замке, который планируют снести. Однако бандитам придется столкнуться с дворником, который первым нашел тайник. И если опытные преступники думали, что это будет легко, уверены, что все пойдет не по их планам.

Съемки будут проходить в штате Алабама, что в США. Премьера ленты Castle Falls запланирована на 2021. Сейчас в сети еще не представили трейлер и больше деталей о проекте, однако уже опубликовали официальный постер триллера, на котором появились главные актеры фильма – Дольф Лундгрен и Скотт Эдкинс.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Рокки 4: Сталлоне раскрыл дату выхода режиссерской версии
Дэйв Батиста сыграет инопланетного охотника за головами
Сигурни Уивер сыграет в фильме о подпольных абортах
Дженнифер Лопес и Арми Хаммер сыграют в экшн-комедии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Netflix презентовал трейлер второй части На месте принцессы
noimageКороткометражка "Человеческий голос" в украинском прокате
noimageФильм "Мої думки тихі" получил награду
noimageДжонни Депп получит гонорар за отмененные съемки
Лента новостей