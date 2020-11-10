Короткометражка "Человеческий голос" в украинском прокате

Об этом сообщил дистрибьютор кинопродукции "Вольга Україна" на официальной странице в Facebook.





Премьера Человеческого голоса состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале. Главную роль исполнила британская актриса Тильда Суинтон.





"Человеческий голос" является экранизацией одноименной пьесы французского режиссера и писателя Жана Кокто.





По сюжету, женщина (Тильда Суинтон) постоянно ссорится со своим бывшим любовником по телефону. Ей надоело постоянно видеть чемоданы своего бывшего, который их не забирает. Она разделяет одиночество с голосом в телефонной трубке и преданной собакой, которая не понимает, бросил ли ее хозяин. Женщина и собака томятся в неопределенности мучительного ожидания.



