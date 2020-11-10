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10 ноября 20, 12:54
Короткометражка "Человеческий голос" в украинском прокате
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Короткометражный фильм испанского кинорежиссера Педро Альмодовара "Человеческий голос", тизер которого вышел в августе этого года, покажут в Украине 10 декабря 2020 года.
Об этом сообщил дистрибьютор кинопродукции "Вольга Україна" на официальной странице в Facebook.

Премьера Человеческого голоса состоялась в сентябре на Венецианском кинофестивале. Главную роль исполнила британская актриса Тильда Суинтон.

"Человеческий голос" является экранизацией одноименной пьесы французского режиссера и писателя Жана Кокто.

По сюжету, женщина (Тильда Суинтон) постоянно ссорится со своим бывшим любовником по телефону. Ей надоело постоянно видеть чемоданы своего бывшего, который их не забирает. Она разделяет одиночество с голосом в телефонной трубке и преданной собакой, которая не понимает, бросил ли ее хозяин. Женщина и собака томятся в неопределенности мучительного ожидания.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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