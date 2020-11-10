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10 ноября 20, 12:57
Netflix презентовал трейлер второй части На месте принцессы
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19 ноября на сервисе Netflix выйдет продолжение рождественской романтической комедии 2018 года – «На месте принцессы 2».
Стримминговый сервис презентовал трейлер второй части.

В новой части фильма исполнительница главной роли Ванесса Хадженс перевоплотится не в двух героинь, как в первой части, а троих. В американке Стейси и герцогине Маргарет присоединится кузина Фиона, которая хочет сорвать коронацию сестры и не дать Маргарет взойти на трон.

За сутки с публикации трейлера, его посмотрели более 600 тысяч человек, что свидетельствует о вероятном успехе фильма.

Также, известно, что Netflix не планирует останавливаться на 2 частях. В 2021 году сервис планирует представить третью часть.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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