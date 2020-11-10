Netflix презентовал трейлер второй части На месте принцессы

Стримминговый сервис презентовал трейлер второй части.





В новой части фильма исполнительница главной роли Ванесса Хадженс перевоплотится не в двух героинь, как в первой части, а троих. В американке Стейси и герцогине Маргарет присоединится кузина Фиона, которая хочет сорвать коронацию сестры и не дать Маргарет взойти на трон.





За сутки с публикации трейлера, его посмотрели более 600 тысяч человек, что свидетельствует о вероятном успехе фильма.





Также, известно, что Netflix не планирует останавливаться на 2 частях. В 2021 году сервис планирует представить третью часть.



