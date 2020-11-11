Кинопремьеры недели. ВИДЕО

Сюжет. Историк, физрук, психолог и преподаватель музыки – учителя датской школы – решают проверить научную теорию, что человеку с рождения не хватает немножко алкоголя в крови. И вот если уровень 0,5 промилле поддерживать в течение дня – то станешь (неожиданно!) более раскованным, счастливым и даже успешным. А чтобы это выглядело действительно как эксперимент, то проводить его исключительно по будням, в рабочее время, тщательно записывая изменения в организме в тетрадочку. Все, что нужно – утром бокальчик винца, днем – пивко, вечером - стакан виски. Все четверо участников эксперимента – мужчины с кризисом среднего возраста плюс кризисами семейными и профессиональными. И, похоже, не наврала теория. Капля алкоголя взбодрила, добавила блеска в глазах, заставила фонтанировать идеями. Начали налаживаться отношения в семье, даже ученики стали интересоваться уроками. А раз все так хорошо – отчего бы не увеличить дозу? Буквально чуть-чуть – ну что может пойти не так?

Впечатления. 0,5 промилле – это около 70 г водки, 0,75 пива или 250 вина. На первый взгляд, совсем немного - по датским законам даже можно за руль. Но почему же фильм в оригинале тогда называется Druk, то бишь запой? А потому что легкое и веселое опьянение рано или поздно закончится тяжелым похмельем. Конечно, вывод из фильма можно предсказать заранее, но, к счастью, комедийная драма датского режиссера Томаса Винтерберга ("Охота", Курск") не унылое морализаторство. Да, фильм – своеобразная методичка, как стать алкоголиком. Но также тут и проблема кризиса среднего возраста – когда молодость ушла, а жизнь вокруг серая и бессмысленная, а некогда любимая семья и работа ложатся на плечи тяжким грузом обыденности. Вот герои и находят простейший путь выхода из этой пустоты, который в итоге приводит их не то что обратно в пустоту, а на самое дно. Кстати, не пытайтесь повторить эксперимент на примере персонажей – режиссер намеренно гипертрофировал количество алкоголя – нормального человека такие дозы просто отравят.

Ролевые игры. Для Винтерберга главной задачей было не построить кадр, а показать мастерскую актерскую игру. И пусть освещение в основном было дневным, а кое-где съемки велись ручной камерой, зато все 4 исполнителя главной роли получили одну награду на всех в категории "Лучшая мужская роль" на фестивале в Сан-Себастьян.

Опять-таки все четверо – изначально выдающиеся актеры. Наиболее нам известен историк – Мадс Миккельсен ("Ганнибал") – и именно через его восприятие мы и воспринимаем фильм. И в этой роли Миккельсен показал невероятное мастерство, заставляя нас смеяться, восхищаться, плакать и преисполняться ужасом.

Физрук – Томас Бо Ларсен, как и Мадс Миккельсен, и психолог – Ларс Ранте – уже снимались у Винтерберга в "Охоте" и по отдельности в других его картинах. Учитель музыки - Магнус Миллан (сериал "Тот, кто убивает").

Длительность: 01:57





Криминальные боссы /Arkansas Сюжет. Кайл (Лиам Хемстворт) и Свайн (Кларк Дьюк) – мелкие наркоторговцы, работают на какого-то наркобарона из Арканзаса по кличке Фрог - Жаба (Винс Вон). Самого работодателя они не то что в глаза не видели, а даже не знают, какого он пола и вообще существует ли он? Парни пытаются это выяснить, но пока безуспешно. Хотя, похоже, существует: отдает парней в подчинение деляге средней руки в наркобизнесе – Брайту (Джон Малкович). Брайт вовсю эксплуатирует Кайла и Свайна, те послушно терпят. Но в какой-то момент все идет не по плану, и парни оказываются на грани жизни и смерти. Фрог уже открыл на них охоту. Дело усложняется еще и тем, что Свайн встретил свою любовь, и теперь опасность грозит еще и девушке. Отчаявшись, Кайл и Свайн решают сыграть на опережение и устранить босса. Впечатления. На афише сказано, что фильм снят в духе Тарантино и братьев Коэнов, а режиссер-дебютант – он же исполнитель главной роли – Кларк Дьюк собирался воспеть оду повседневной жизни в американской глубинке. Но и тут что-то пошло не по плану. Стилем великих режиссеров здесь и не пахнет, воспеть криминальную среду тоже не получилось, а сельская Америка просматривается лишь в пейзажах да долгих разговорах ни о чем - ну, ок, "за жизнь". К тому же из-за постоянных флешбэков довольно сложно уследить за сюжетом. Зато есть прекрасный каст (см. Ролевые игры), подробное знакомство зрителя с иерархией мира наркобизнеса, даже шутки есть (не самые лучше, но все же), драки, опасности, загадки и убийства– в целом, нормальное такое мужское зрелище для тех, кто особо не придирается к кинокачеству. Ролевые игры. Непонятно, чем Кларку Дьюку, сыгравшему до этого в не самых удачных проектах, да и то не главные роли, удалось заполучить таких звезд при небольшом бюджете. Винс Вон не впервые играет криминального босса (хотя далеко не так удачно, как даже во 2-й части "Настоящего детектива"). К работе Джона Малковича ("Новый папа") – не подкопаешься, всем бы держаться таким орлом в 66 лет. Лиам Хемсворд, звезда "Голодных игр", в "Криминальных боссах" выглядит не лучшим образом. А из женских ролей наиболее узнаваема – Вивика А. Фокс (Вернита Грин из "Убить Билла"). Длительность: 01:40





Химеры/ Freaky (18+) Сюжет. Школьная жизнь Милли не задалась – незаметная, скучная и неинтересная. По ее собственным словам, "в фильме ужасов такую, как я, зарезали бы первой". И словно напророчила! Именно ее выбирает своей жертвой маньяк Мясник (Винс Вон). Каким-то чудом убийство не произошло – более того, маньяк и Милли поменялись телами. Для Мясника это настоящее раздолье – кто боится хрупкую тихоню Милли? Да ее никто не воспринимает всерьез. А вот перед настоящей Милли стоят две задачи – доказать друзьям, что это она, а не здоровенный мужик, и в течение суток вернуть назад свое тело, иначе ситуацию уже не исправить. Впечатления. Комедия и одновременно фильм ужасов-слешер - смесь, конечно, на любителя. Но ценители жанра оценят – здесь достаточно и юмора, и кровавых сцен (обратите внимание на возрастной ценз 18+). Режиссер и автор сценария Кристофер Лендон ("Счастливого дня смерти", "Параноя") – довольно опытный в ужасах и триллерах. Так что тем, кто любит подростковую, извините, расчлененку, добро пожаловать в кинотеатры. Ролевые игры. Второй раз за неделю на экранах Винс Вон – и вот в "Химерах" он куда более интересен, чем в вышеупомянутых "Криминальных боссах". Впрочем, равных ему по опыту на съемочной площадке и не было. Зато сыгравшая главную роль Кэтрин Ньютон успела засветиться в "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и в "Леди Берд". Длительность: 01:41







Первая ведьма / TheWretched (18+) Сюжет. Бен (Джон-Пол Ховард) переживает развод родителей. Чтобы прийти в себя, он на время переезжает в небольшой городок к отцу и устраивается на подработку. Здесь он находит подружку Меллори (Пайпер Курда), и вроде бы жизнь налаживается. Но затем Бен замечает, что их соседи – раньше милые и приветливые люди - становятся все более и более странными. Вместе с Меллори парень пытается разобраться, в чем причина. И похоже, что соседями овладела какая-то зловещая сущность. Все указывает на то, что в городке пробудилась ведьма, и теперь Бену и Меллори надо либо вступить с ней в схватку, либо погибнуть. Впечатления. Фэнтезийный ужастик в традициях жанра эдак годов 70-х. Городская история ужасов с вкраплениями древних легенд, страшный грим у ведьмы, напряженная атмосфера – будь мы детьми, прятались бы уже под одеяло от страха. Но в том и дело, что наши детские страхи никуда не делись: можно много говорить о банальных ходах, клише, плоской истории и повторах – вот только все равно мурашки по коже, когда среди ночи в лесу натыкаешься на зловещий череп оленя, когда длинные черные ведьмины когти вот-вот дотянутся до главного героя, когда внезапно – бу! Опять же – зловещий лес, а жилые дома стоят довольно далеко друг от друга – не докричишься, если нужна помощь. В общем, жутковато может быть и взрослым, особенно, если посмотреть на ночь. "Первая ведьма" - второй фильм братьев Бретта и Дрю Пирсов. Их дебютной работой была черная комедия "Мертвоголовые". В этот же раз места для юмора не осталось. Сплошная жуть. И необычный вид страха – страх быть забытым. Несмотря на невысокий рейтинг (5,4), бокс-офис "Первой ведьмы" оказался довольно солидным, что еще раз доказывает – бояться мы любим. В ролях: Джон-ПолХовард ("Любой ценой"), Пайпер Курда ("сериал "Напарницы"), в роли ведьмы - Ази Тесфай ("Метод Комински"), Джеймисон Джонс ("Настоящий детектив"), Цара Малер ("911 служба спасения") Длительность: 01:35



