Режиссеры Васянович и Ирина Цилык отказались от госнаград

Украинский режиссер, оператор, сценарист и продюсер Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" 3-й степени, который ему присудил президент Владимир Зеленский по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства, сообщает LB.ua.

"Я не могу принять государственную награду, которой меня отметили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства. Как участник кинематографического процесса, я протестую этим отказом против генерирования властью уголовных производств против большинства кинопроизводителей, которые создавали украинскую киноиндустрию в последние годы. По странному стечению обстоятельств эти "дела" в основном касаются тех продакшенов, которые представляли Украину на международной арене, — комментирует Васянович. — Я не могу принимать награду от той власти, которая одной рукой награждает "за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство", а другой — открывает уголовные производства и занимается преследованием. Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика".

В этом году фильм Валентина Васяновича "Атлантида" выдвинут Украиной на премию "Оскар", а три года назад на "Оскар" был выдвинут еще один еще фильм "Уровень черного".

"Атлантида" стала номинантом на Шевченковскую премию 2021. В прошлом году фильм победил в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля. Он награжден на Одесском международном кинофестивале, его взяли в свои конкурсные программы более 50 фестивалей, где он получила четыре Гран-при, а также специальный приз от жюри на Токийском международном кинофестивале и др. Лента попала в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

События в фильме происходят в 2025 году, после победы Украины в войне с Россией. Оккупированные территории возвращены, но Донбасс признан непригодным для проживания. Главный герой ленты — Сергей, ветеран войны на Донбассе, страдающий ПТСР, после закрытия завода, где он работал, присоединяется к волонтерской группе, которая проводит эксгумацию тел жертв войны. С 5 ноября лента вышла в украинский прокат.

В его комментарии говорится, в частности, об уголовном производстве, упомянутом в обращении, опубликованном на сайте Госкино перед вторым туром 14-го государственного конкурса кинопроектов.

В нем Госкино просило экспертов "при оценке проектов во время второго тура учесть информацию о наличии незакрытых уголовных производств в отношении компаний (по заявлениям правоохранительных органов) и наличие незавершенных, но не сданных в Госкино проектов в предыдущих годах". Речь шла о компании "Трафик Филмз", "Лаймовый свет", "Артхаус трафик", ОО "Молодость" и другие.

В тот же день режиссер Ирина Цилык отказалась от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", которое присудил ей президент Владимир Зеленский.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

"…Было время переварить информацию, почитать поздравления моих френдов и письма в приват с советами "ни в коем случае не отказываться от звания". Но я так и не смогла на себя примерить все это — ну какая из меня заслуженная? Честно говоря, я очень хочу быть полезной и заслужить любовь и доверие своей страны различными добрыми делами. Но пока было бы неуместно иметь такое звание, смотря на это с разных точек зрения.

Во-первых, я только начинаю свой путь в кинорежиссуре. Кроме того, считаю неуместным принимать с легкой душой такие отличия во времена неуверенности, когда многие мои коллеги из киносообщества были обижены несправедливыми действиями нынешней власти", — написала она.

В этом году Ирина Цилык на одном из самых престижных кинофорумов мира — фестивале независимого кино "Санденс" в США была признана лучший режиссером за документальный фильм "Земля блакитна, наче апельсин".

Лента рассказывает о семье — Анне и ее четверых детях, живущих в Красногоровке, в "красной зоне" Донбасса, где шестой год продолжаются военные действия, и снимающих о себе любительское кино. На фестивале Docudays UA, прошедшем весной в формате онлайн, лента получила главный приз, выиграв в международном конкурсе, а также признана лучшей в национальном конкурсе (DOCU / УКРАИНА), и премией укрианских кинокритиков "Кіноколо".

Также 9 ноября по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства указом президента присуждены орден "За заслуги" 3-й степени — Евгению Паперному и дирижеру Владимиру Шейко, орден "За заслуги" 2-й степени — гендиректору Национального музея "Киевская картинная галерея" Юрия Вакуленко.

Ранее звание "заслуженный деятель искусств Украины" получили режиссеры Нариман Алиев и Антонио Лукич.

Музыкант Александр Положинский отказался от ордена "За заслуги", который ему присудил Зеленский по случаю Дня независимости.