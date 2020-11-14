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Кино
Новости кино
14 ноября 20, 09:27
Ушел из жизни актер Армен Джигарханян. Фото
Армен Джигарханян
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Причиной смерти Армена Джигарханяна стали возраст и болезни, сообщил друг актера

Умер народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом сообщает Интерфакс.

Друг актера Артур Согомян сообщил изданию, что Джигарханян умер в 6:00 14 октября. По его словам, причиной стали возраст и болезни артиста.

Джигарханян умер на 86-м году жизни. Он родился в 1935 году, был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен ролями в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Тегеран-43" и других.

Армена Джигарханяна называли одним из самых снимаемых в российском кинопроизводстве. Он был легендой советского кино, на работах которого выросло не одно поколение зрителей.

Актера боготворила публика. Как в театре, так и на экранах он смешил и удивлял. Он оставил о себе только хорошие воспоминания.

За свою долгую жизнь Армен Джигарханян исполнил более чем 250 ролей в кино- и телефильмах.

Как Джигарханян менялся за годы своей кинокарьеры - "Телеграф" проследил за его наиболее известными работами:

"Новые приключения неуловимых" (1968)


"Корона Российской империи, или Снова неуловимые" (1971)

"Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975)

"Гикор" (1982)

"Биндюжник и король" (1989)

"Снайпер" (1991)

"Ширли-мырли" (1995)

"32 декабря" (2004)


"Руд и Сэм" (2007)

"12 месяцев" (2013)

К сожалению, в последние годы Армен Джигарханян практически не снимался. Артист озвучивал фильмы, участвовал в документалках, а также руководил Московским драматическим театром.

На российских президентских выборах 2012 года Джигарханян был доверенным лицом кандидата Владимира Путина, но во время силового захвата Крыма отказался подписать "коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента Путина по Украине и Крыму".

В апреле 2018 года Джигарханян был госпитализирован с инфарктом. 

liga.net
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