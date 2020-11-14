Ушел из жизни актер Армен Джигарханян. Фото

Умер народный артист СССР Армен Джигарханян. Об этом сообщает Интерфакс.
Друг актера Артур Согомян сообщил изданию, что Джигарханян умер в 6:00 14 октября. По его словам, причиной стали возраст и болезни артиста.
Джигарханян умер на 86-м году жизни. Он родился в 1935 году, был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Известен ролями в фильмах "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Тегеран-43" и других.
Армена Джигарханяна называли одним из самых снимаемых в российском кинопроизводстве. Он был легендой советского кино, на работах которого выросло не одно поколение зрителей.
Актера боготворила публика. Как в театре, так и на экранах он смешил и удивлял. Он оставил о себе только хорошие воспоминания.
За свою долгую жизнь Армен Джигарханян исполнил более чем 250 ролей в кино- и телефильмах.
Как Джигарханян менялся за годы своей кинокарьеры - "Телеграф" проследил за его наиболее известными работами:
"Новые приключения неуловимых" (1968)
"Корона Российской империи, или Снова неуловимые" (1971)
"Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975)
"Гикор" (1982)
"Биндюжник и король" (1989)
"Снайпер" (1991)
"Ширли-мырли" (1995)
"32 декабря" (2004)
"Руд и Сэм" (2007)
"12 месяцев" (2013)
К сожалению, в последние годы Армен Джигарханян практически не снимался. Артист озвучивал фильмы, участвовал в документалках, а также руководил Московским драматическим театром.
На российских президентских выборах 2012 года Джигарханян был доверенным лицом кандидата Владимира Путина, но во время силового захвата Крыма отказался подписать "коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции президента Путина по Украине и Крыму".В апреле 2018 года Джигарханян был госпитализирован с инфарктом.