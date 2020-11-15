Сериал "Ход королевы": о чем он и стоит ли его смотреть

«Телеграф» решил разузнать, стоит ли фильм внимания.
Стриминговый сервис Netflix презентовал новый драматичный сериал «Ход королевы», снятый по мотивам одноименного романа писателя-фантаста Уолтера Стоуна Тевиса, изданного в 1983 г.
Сериал переносит зрителя в 50-тые годы прошлого столетия в сиротский приют в Кентукки. Девушка Бет Хармон, которая осиротела в раннем возрасте, обнаруживает в себе удивительный талант к шахматам, наблюдая за игрой школьного уборщика. Так как Бет была одной из подопытных в странном эксперименте по использованию транквилизаторов на детях, вскоре она понимает, что именно в таком состоянии она может просчитывать в уме сложные шахматные комбинации.
После удочерения, Бет начинает участвовать в различных турнирах. Наркотики, алкоголь и шахматы становятся страстью юной девушки. Однако вступив в борьбу с советским гроссмейстером, она понимает, что не тот, кого можно обыграть под кайфом.