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15 ноября 20, 18:29
Сериал "Ход королевы": о чем он и стоит ли его смотреть
Ход королевы
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Стриминговый сервис Netflix выпустил новый драматичный сериал «Ход королевы»

«Телеграф» решил разузнать, стоит ли фильм внимания.

Стриминговый сервис Netflix презентовал новый драматичный сериал «Ход королевы», снятый по мотивам одноименного романа писателя-фантаста Уолтера Стоуна Тевиса, изданного в 1983 г.


Сериал переносит зрителя в 50-тые годы прошлого столетия в сиротский приют в Кентукки. Девушка Бет Хармон, которая осиротела в раннем возрасте, обнаруживает в себе удивительный талант к шахматам, наблюдая за игрой школьного уборщика. Так как Бет была одной из подопытных в странном эксперименте по использованию транквилизаторов на детях, вскоре она понимает, что именно в таком состоянии она может просчитывать в уме сложные шахматные комбинации.

После удочерения, Бет начинает участвовать в различных турнирах. Наркотики, алкоголь и шахматы становятся страстью юной девушки. Однако вступив в борьбу с советским гроссмейстером, она понимает, что не тот, кого можно обыграть под кайфом.


Главную роль в сериале сыграла Аня Тейлор-Джой, а роль учителя Бет, школьного уборщика мистера Шайбеля, досталась Биллу Кэмпу. Также в драме сыграли Томас Броди-Сангстер (Бенни Уоттс), Мариэль Хеллер (Альма Уитли) и Гарри Меллинг (Гарри Белтик).





В общем, отзывы о сериале позитивные. Зрители хвалят актрису Аню Тейлор-Джой за отлично отыгранную роль, отлично переданную атмосферу того времени, да и в общем за интересную тематику и сюжет Netflix «получает плюсик».



«Первого эпизода было достаточно, чтобы заинтересоваться и влюбиться», «Вы не будете разочарованы», «Очень хорошо написано, поставлено и сыграно», «Очень понравился этот сериал», «Меня зацепило», «Не удивлюсь, если это шоу получит множество наград. 10/10 рекомендую» - пишут восторженные зрители.
telegraf.com.ua
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