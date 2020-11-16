Главным фильмом года стал боевик "Плохие парни навсегда"

В воскресенье, 15 ноября, в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония награждения премии People's Choice Awards-2020, победителей которой выбирают зрители путем голосования.

Об этом сообщается на сайте премии.

Престижное мероприятие состоялось с учетом карантина: знаменитости придерживались социального дистанцирования как на красной дорожке, так и на сцене во время выступления.

Лучшим фильмом стал боевик "Плохие парни навсегда".



