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19 ноября 20, 16:47
Крестный отец 3: Появился трейлер новой версии
Крестный отец 3
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Обновленная картина приурочена к 30-летию выхода оригинального фильма и появится в прокате 4 декабря.
Студия Paramount опубликовала трейлер новой версии фильма Крестный отец 3. Лента получила название Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне.
 
Фильм выйдет в прокат 4 декабря этого года, а 8 декабря картина станет доступна на цифровых платформах.
 
Режиссер картины Фрэнсис Форд Коппола обещал, что в переосмысленной версии будут новые начало и конец,а также новые эпизоды и музыка.
 
Коппола отметил, что этот вариант фильма более соответствует концепции, которую он задумал с писателем Марио Пьюзо.
 
 
Напомним, о решении Копполы выпустить новую версию Крестного отца 3 стало известно в сентябре.
Korrespondent
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