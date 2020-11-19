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19 ноября 20, 16:47
Крестный отец 3: Появился трейлер новой версии
Студия Paramount опубликовала трейлер новой версии фильма Крестный отец 3. Лента получила название Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне.
Фильм выйдет в прокат 4 декабря этого года, а 8 декабря картина станет доступна на цифровых платформах.
Режиссер картины Фрэнсис Форд Коппола обещал, что в переосмысленной версии будут новые начало и конец,а также новые эпизоды и музыка.
Коппола отметил, что этот вариант фильма более соответствует концепции, которую он задумал с писателем Марио Пьюзо.