Крестный отец 3: Появился трейлер новой версии

Студия Paramount опубликовала трейлер новой версии фильма Крестный отец 3. Лента получила название Крестный отец, Кода: Смерть Майкла Корлеоне.

Фильм выйдет в прокат 4 декабря этого года, а 8 декабря картина станет доступна на цифровых платформах.

Режиссер картины Фрэнсис Форд Коппола обещал, что в переосмысленной версии будут новые начало и конец,а также новые эпизоды и музыка.

Коппола отметил, что этот вариант фильма более соответствует концепции, которую он задумал с писателем Марио Пьюзо.