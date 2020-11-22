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22 ноября 20, 11:13
Умерла звезда сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза"
Малени Моралес
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Умерла мексиканская актриса Малени Моралес.

В воскресенье, 22 ноября, стало известно о смерти мексиканской актрисы Малени Моралес.

Об этом сообщила в Twitter мексиканская Национальная ассоциация актеров.

"Мы глубоко сожалеем о кончине нашей коллеги Малени Моралес, члена нашего профсоюза. Наши соболезнования Отто Сирго (мужу актрисы - ред.), ее семьи и друзьям", - написали в Twitter.

В ассоциации сообщили, что Моралес скончалась в субботу, 21 ноября. Причину смерти не называют, но известно, что ранее актриса болела раком легких.


Мексиканская актриса Малени Моралес известна своими ролями в популярных когда-то многосерийных сериалах "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза".



Она также сыграла в телепроектах "Камилла", "Ставка на любовь".



Была замужем за мексиканским актером и режиссером Отто Сирго. У супругов двое детей.
telegraf.com.ua
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