Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.05
USD
28.52
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
27 ноября 20, 21:34
Названы лучшие актеры столетия по версии The New York Times
Дензел Вашингтон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
NYT составил список величайших актеров 21 века, который возглавил 65-летний Дензел Вашингтон.

Пока Уилл Смит радуется званию лучшего актера по результатам зрительского голосования People's Choice Awards-2020, Дензел Вашингтон становится лучшим актером ХХІ века по версии издания NYT.

The New York Times составил список из 25 величайших актеров столетия. И хоть авторы списка утверждают, что их выбор был довольно субъективным, это не отменяет факта, что в Голливуде перестали придерживаться шаблона и отмечать только устоявшихся суперзвезд. Например, любимчик публики и обладатель "Оскара" Леонарди Ди Каприо не вошел в заветный рейтинг.

Первое место в списке занял Дензел Вашингтон, который известен своими работами в фильмах "Книга Илая", "Экипаж", "Праведник", "Гнев".

В пятерку также вошли Изабел Юппер, Дэниел Дей-Льюис, Киану Ривз и Николь Кидман.

Список лучших актеров ХХІ века по версии The New York Times:

1. Дензел Вашингтон


2. Изабель Юппер

3. Дэниел Дей-Льюис

4. Киану Ривз


5. Николь Кидман

6. Сон Кан-хо

7. Тони Сервилло

8. Чжао Тао

9. Виола Дэвис

10. Сирша Ронан

11. Джулианна Мур

12. Хоакин Феникс

13. Тильда Суинтон

14. Оскар Айзек

15. Майкл Б. Джордан

16. Ким Мин Хи

17. Элфри Вудард

18. Уиллем Дефо

19. Уэс Стьюди

20. Роб Морган

21. Катрин Денев

22. Мелисса МакКарти

23. Махершала Али

24. Соня Брага

25. Гаэль Гарсия Берналь
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Спайка Ли наградили на Венецианском кинофестивале
21-летнюю дочь Дензела Вашингтона спутали с 62-летней женой
Дэй-Льюис стал первым актером трижды получившим "Оскар"
Дензел Вашингтон может сыграть в "Бэтмен против Супермена"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в Звездных войнах. видео
Лента новостей