Названы лучшие актеры столетия по версии The New York Times

Пока Уилл Смит радуется званию лучшего актера по результатам зрительского голосования People's Choice Awards-2020, Дензел Вашингтон становится лучшим актером ХХІ века по версии издания NYT.

The New York Times составил список из 25 величайших актеров столетия. И хоть авторы списка утверждают, что их выбор был довольно субъективным, это не отменяет факта, что в Голливуде перестали придерживаться шаблона и отмечать только устоявшихся суперзвезд. Например, любимчик публики и обладатель "Оскара" Леонарди Ди Каприо не вошел в заветный рейтинг.

Первое место в списке занял Дензел Вашингтон, который известен своими работами в фильмах "Книга Илая", "Экипаж", "Праведник", "Гнев".

В пятерку также вошли Изабел Юппер, Дэниел Дей-Льюис, Киану Ривз и Николь Кидман.

Список лучших актеров ХХІ века по версии The New York Times:

1. Дензел Вашингтон





2. Изабель Юппер