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29 ноября 20, 13:57
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в Звездных войнах. видео
Дарт Вейдер
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Проуз был выбран на роль Вейдера из-за его внушительного телосложения, хотя роль озвучивал Джеймс Эрл Джонс.

В возрасте 85 лет, 29 ноября, умер знаменитый британский актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии культовых "Звездных войн".

Об этом сообщают в Твиттере актерского агентства "Bowington Management".

"С большим сожалением и душераздирающей печалью мы объявляем миллионам фанатов по всему миру, что наш клиент  скончался в возрасте 85 лет", - написали в агенстве.

Стоит отметить, Проуз был выбран на роль Вейдера из-за его внушительного телосложения, хотя роль озвучивал Джеймс Эрл Джонс.

Но больше всего тяжелоатлет, ставший актером, гордился ролью в Кодексе Зеленого Креста. Роль, продвигающая безопасность дорожного движения в Великобритании, принесла ему степень MBE.


Напомним, что недавно великий футболист Диего Марадона умер в результате "острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности".
telegraf.com.ua
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