Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.16
USD
28.55
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
1 декабря 20, 12:43
Netflix предлагает за «Годзиллу против Конга» более $200 млн
Годзилла против Конга
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
«Годзилла против Конга» выйдет на стриминговом сервисе — вопрос только, на каком именно.
Более $200 миллионов за фильм предлагает Netflix, однако WarnerMedia не намерена заключать сделку — она планирует выпустить картину на своем стримере, HBO Max. Зато предложенная сумма может заинтересовать студию Legendary Pictures, которая обеспечила 75% бюджета.

Представители Legendary пока не дают комментариев, зато «Уорнеры» уже высказались: «Мы собираемся выпустить „Годзиллу против Конга“ в кинотеатрах в следующем году, как и планировалось». Напомним, что премьера очередного фильма «вселенной монстров» назначена на 21 мая 2021 года, и, несмотря на то, что WB внесла в бюджет лишь 25% средств, именно она контролирует релиз.

Но даже если «Годзиллу против Конга» все-таки приобретет Netflix, картина все равно в ряде регионов выйдет в кинопрокат. Прежде всего, речь идет о Китае, где нет Netflix, зато фильмы «вселенной монстров» пользуются стабильной популярностью в кинотеатрах. Так, «Годзилла 2: Король монстров» собрал в Поднебесной больше трети от $386 миллионов мировой кассы, а «Конг: Остров черепа» заработал в КНР $168 миллионов (около 30% от мировых $567 млн).

Источник: https://www.kinomania.ru/
Ещё по теме:
Студия Disney отложила премьеру «Смерти на Ниле»
Новый «Пункт назначения» не будет перезагрузкой франшизы
Сценарист «12 лет рабства» снимет хоррор
Адам Сэндлер получил главную роль в фантастической драме
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ирма Витовская завершила съемки в итальянской комедии
noimageУкраинский фильм о супергероях "Apple-Man" стал сенсацией
noimageМадс Миккельсен заменит Джонни Деппа
Лента новостей