Netflix предлагает за «Годзиллу против Конга» более $200 млн

Более $200 миллионов за фильм предлагает Netflix, однако WarnerMedia не намерена заключать сделку — она планирует выпустить картину на своем стримере, HBO Max. Зато предложенная сумма может заинтересовать студию Legendary Pictures, которая обеспечила 75% бюджета.





Представители Legendary пока не дают комментариев, зато «Уорнеры» уже высказались: «Мы собираемся выпустить „Годзиллу против Конга“ в кинотеатрах в следующем году, как и планировалось». Напомним, что премьера очередного фильма «вселенной монстров» назначена на 21 мая 2021 года, и, несмотря на то, что WB внесла в бюджет лишь 25% средств, именно она контролирует релиз.





Но даже если «Годзиллу против Конга» все-таки приобретет Netflix, картина все равно в ряде регионов выйдет в кинопрокат. Прежде всего, речь идет о Китае, где нет Netflix, зато фильмы «вселенной монстров» пользуются стабильной популярностью в кинотеатрах. Так, «Годзилла 2: Король монстров» собрал в Поднебесной больше трети от $386 миллионов мировой кассы, а «Конг: Остров черепа» заработал в КНР $168 миллионов (около 30% от мировых $567 млн).



