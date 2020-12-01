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1 декабря 20, 12:45
Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа
Мадс Миккельсен
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Замена Джонни Деппу в триквеле «Фантастических тварей» найдена: студия Warner Bros. в официальном заявлении сообщила, что Геллерта Грин-де-Вальда сыграет Мадс Миккельсен.
О том, что датчанин возглавляет список кандидатов на роль, стало известно 11 ноября. За Миккельсена голосовал режиссер франшизы Дэвид Йейтс.

Напомним, что Депп вынужден был отказаться от роли Грин-де-Вальда по просьбе руководства WB. Это произошло после того, как Высокий суд Лондона отклонил иск Джонни по обвинению в клевете к изданию The Sun, опубликовавшему статью, где описывались случаи применения Деппом насилия к его бывшей жене Эмбер Херд. Суд признал, что большинство описанных эпизодов (12 из 14) действительно имели место. На прошлой неделе Депп подал апелляцию, но ее отклонили: тот же судья, что вынес первый вердикт, решил, что она не имеет под собой разумных оснований, поэтому у Джонни, по его мнению, не было бы в суде никаких шансов.

Съемки «Фантастических тварей 3» уже идут. Премьера триквела назначена на 15 июля 2022 года.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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