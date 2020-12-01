Украинский фильм о супергероях "Apple-Man" стал сенсацией

Это беспрецедентный случай в истории украинского кинематографа, когда проект зарабатывает деньги фактически до начала производства. Кроме того, это больше, чем кассовые сборы в 90% фильмов, снятых в Украине.





Благодаря успеху на американской платформе, к работе появился интерес в больших американских студий. Ведь Kickstarter - это стартовая площадка для многих голливудских проектов. Положительный результат там дает возможность создателям вести переговоры с топовыми голливудскими актерами. Так, в фильме Apple-Man Василия Москаленко могут появится Джонни Депп и Сильвестр Сталлоне.





К слову, украинский режиссер пошел вслед за звездным коллегой - это мы о Спайке Ли. Именно на Kickstarter голливудская знаменитость в 2013 году успешно собрал средства на свой фильм. А режиссер Дэвид Сандберг после успеха на американской платформе "Кунг-Фьюри" смог привлечь к съемкам Арнольда Шварценеггера и Майкла Фассбендера.





Украинский комедийный фильм о супергероях Apple-Man стал ярким кинопроектом Kickstarter 2020 года. Эпический трейлер привлек внимание кинокритиков США, Германии, Австралии, Японии, Польши. Больше независимое издание США о кино CinemaBlend сравнило проект режиссера Василия Москаленко с легендарной серией от Марвел "Люди-Икс". А немецкий кино-журнал FILMSTARTS порекомендовал украинский фильм фанатам Супергеройском хита от Amazon "The Boys" ( "Пацаны").





К слову, режиссер Василий Москаленко уже снял несколько сцен из фильма. Премьера планируется на осень 2021 года. Главную женскую роль сыграла украинская актриса и телеведущая Иванна Онуфрийчук (известная по шоу "Танцы со Звездами"). К озвучке украинского фильма привлекли британского актера Стивена Франко, который работал над Need for Speed и Call of Duty вместе с Джейсоном Стэтхэмом. Оператор-постановщик проекта - Владимир Кратинов.





Если Вам по вкусу безумные приключения Карла Урбана в "The Boys", советуем к просмотру не менее сумасшедший трейлер "Apple-Man" - несмотря на то, что за этим проектом не стоит многомиллиардная компания подобная Амазону, - отметило немецкое издание после ознакомления с Украинским проектом на Kickstarter.





Напомним, "Apple-Man" - это продолжение одноименного короткого метра про супергероев. Короткометражка была снята режиссером Василием Москаленко и оператором Владимиром Кратиновым во время карантина в комнате 14м2. Она вызвала резонанс в США и угодила Дженнифер Энистон.





Несмотря на сумасшедший концепт и большое количество экшна, главная особенность фильма - популяризация здорового образа жизни.



