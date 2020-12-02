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2 декабря 20, 12:11
Новый сериал HBO стартовал успешнее "Игры престолов"
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Драматический мини-сериал "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом добился большого успеха у публики.
Первый эпизод драматического мини-сериала HBO "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом посмотрели почти три миллиона человек. Таким образом он превзошел на старте "Игру престолов", выпущенную на экраны в 2011 году, пишет The Hollywood Reporter.
 
Отмечается, что первый эпизод "Отыграть назад" вышел на экраны 26 октября 2020 года. На британском платном канале Comcast Sky Atlantic он достиг 28-дневной аудитории в более чем 2,78 миллиона зрителей.
 
Сериал является экранизацией бестселлера The New York Times, книги "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц. Режиссером шоу выступила Сюзанна Бир.
 
Главная героиня Грейс Фрейзер (Николь Кидман) − успешный семейный терапевт. Она живет спокойной обеспеченной жизнью с мужем Джонатаном (Хью Грант) и сыном. Однако происходит трагедия − маму ребенка из школы, куда ходит ее сын, обнаруживают забитой насмерть молотком, после чего муж Грейс исчезает.


Источник: https://korrespondent.net/
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