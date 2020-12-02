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2 декабря 20, 13:06
Звезда «Игры престолов» станет Токсичным мстителем
Питер Динклэйдж
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Главную роль в ремейке культовой экшн-комедии трэш-студии Troma «Токсичный мститель» сыграет звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж.
Производством новой версии занимается студия Legendary, а режиссерское кресло займет Мэйкон Блэр, известный по картине «Я больше не чувствую себя как дома в этом мире», взявшей главный приз «Сандэнса» в 2017 году.

Оригинал вышел на экраны в 1984 году и рассказывал об уборщике в фитнес-клубе — жертве постоянных издевательств и нападок клиентов. В результате особо жестокого розыгрыша циничных богачей уборщик падает в чан с токсичными отходами и становится уродливым мутантом, обладающим невероятной физической силой. Герой выбирает путь борьбы с преступностью.

В ремейке Токсичный мститель встанет на защиту своего сына, друзей, обитателей своего городка и окружающей среды от криминальных авторитетов, а режиссер новой версии выберет в качестве ориентира стиль «Дэдпула». Создатели оригинала Ллойд Кауфман и Майкл Херц выступят в качестве исполнительных продюсеров.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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