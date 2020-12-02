Названы лучшие франшизы в сфере кино и телевидения

Как сообщает Variety, компания запустила исследование в январе 2019 года, и в нем приняли участие 350 тысяч человек, которые ответили на вопросы касательно 700 популярных франшиз. В итоге результаты были проанализированы, чтобы выбрать наиболее смелые, вдохновляющие и провокационные фильмы и сериалы.





Отметим, что 70% позиций в списке принадлежат проектам Disney и Marvel. Так, в первую пятерку вошли такие франшизы: "Мандалорец", "Мстители", "Очень странные дела", "Джон Уик" и "Черная пантера".





Полностью топ-20 выглядит следующим образом:





"Мандалорец"

"Мстители"

"Очень странные дела"

"Джон Уик"

"Черная пантера"

"Стражи Галактики"

"Ведьмак"

"Озарк"

"Человек-паук: Через вселенные"

"Черная вдова"

"Дэдпул"

"Тор"

"Железный человек"

"Супербратья Марио"

"История игрушек"

"Доктор Стрэндж"

"Человек-паук"

"Коко"

"Король Лев"

"Гамильтон"



