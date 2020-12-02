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Кино
Новости кино
2 декабря 20, 13:09
Названы лучшие франшизы в сфере кино и телевидения
Мандалорец
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Сериал "Мандалорец" от студии Disney возглавил топ-20 самых любимых франшиз в сфере кино и телевидения согласно исследованию от National Research Group (NRG).
Как сообщает Variety, компания запустила исследование в январе 2019 года, и в нем приняли участие 350 тысяч человек, которые ответили на вопросы касательно 700 популярных франшиз. В итоге результаты были проанализированы, чтобы выбрать наиболее смелые, вдохновляющие и провокационные фильмы и сериалы.

Отметим, что 70% позиций в списке принадлежат проектам Disney и Marvel. Так, в первую пятерку вошли такие франшизы: "Мандалорец", "Мстители", "Очень странные дела", "Джон Уик" и "Черная пантера".

Полностью топ-20 выглядит следующим образом:

"Мандалорец"
"Мстители"
"Очень странные дела"
"Джон Уик"
"Черная пантера"
"Стражи Галактики"
"Ведьмак"
"Озарк"
"Человек-паук: Через вселенные"
"Черная вдова"
"Дэдпул"
"Тор"
"Железный человек"
"Супербратья Марио"
"История игрушек"
"Доктор Стрэндж"
"Человек-паук"
"Коко"
"Король Лев"
"Гамильтон"

Источник: https://kinoafisha.ua/
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