"Бэби босс" возвращается: трейлер мультфильма

И это уже точно, ведь на ютуб-канале киностудии уже появился трейлер новинки.





В продолжении мультфильма зрителя ждут новые и интересные приключения главных героев - братьев Тима и Теда.





Тим и Тед давно выросли. Они взрослые мужчины - Тим примерный семьянин, а Тед - так и остался "боссом". За прошедшие года братья сильно отдалились друг от друга. Воссоединятся ли братья вновь и кто поможет им в этом? Оказывается, династию "боссов" продолжила младшая дочь Тима, которая также как и Тед работает на корпорацию. С ее подачи главные герои объединятся, чтобы побороть злодея, который собирает целую армию злых детей. Для этого Тим и Тед снова станут детьми.





Создатель сиквела прежний - автор первой части режиссер Том МакГрат. Премьера мультфильма запланирована на 18 марта 2021 года. Но мы то знаем, что пандемия коронавируса может изменить эту дату.



