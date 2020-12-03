Главные кинопремьеры недели

Очень вовремя, ведь на этой неделе в прокат выходят сразу две отечественные картины: драма Зазы Буадзе "Мать апостолов" и документалка Владимира Мулы "Юки" об украинских хоккеистах в NHL. Что еще стартует в прокате, рассказываем подробнее.





Мать апостолов





Режиссер: Заза Буадзе





В ролях: Наталия Половинка, Богдан Бенюк, Александр Пожарский, Сергей Деревянко, Светлана Осипенко, Станислав Щокин, Наталия Ефремова, Ирина Тамим, Сергей Медин, Олег Шульга





Картина Зазы Буадзе посвящена всем матерям, чьи дети погибли, защищая Украину. Когда главная героиня картины София узнает, что самолет, в котором был ее сын, сбит, она тут же мчится на место трагедии искать своего ребенка. Никто не может сказать, погиб он или выжил и попал в плен. Ради его спасения женщине придется отчаянно пройти сквозь опасные испытания, враждебную ненависть и угрозы. Это жуткое путешествие превращает Софию в Мать, чья любовь способна спасать даже души врагов.





Юки





Режиссер: Владимир Мула





В ролях: Орест Киндрачук, Иван Буцик, Кен Данейко, Джеф Чикрун, Эрик Нестеренко, Брюс Драйвер, Владимир Грецки, Эди Шах, Руслан Федотенко, Иван Грецки





Украинская диаспора в Канаде – одна из самых многочисленных. Украинцы там везде – в бизнесе, в политике, в культуре и, само собой, в спорте. Именно успехам украинских хоккеистов в самой известной хоккейной лиге в мире и посвящен документальный фильм "Юки". Иван Грецки, Орест Киндрачук, Эрик Нестеренко, Иван Буцик, Руслан Федотенко и многие другие в разные эпохи получали мировую славу за океаном. Невероятные рассказы легенд NHL, чей пример вдохновляет мир, собраны в ленте воедино.





Дублерша





Режиссер: Джеми Бэббит





В ролях: Дрю Бэрримор, Холланд Тейлор, Элли Кемпер, ТиДжей Миллер, Эндрю Рэннеллс, Лина Данэм, Майкл Зеген, Чарли Барнетт, Мишель Бюто





Известная комедийная актриса Кэнди Блэк на всех парах влетает в черную полосу своей жизни. Она пьет, не просыхая, сидит на веществах и ведет себя отвратительно. Ее заставляют отправиться в реабилитационный центр, но желания проходить через это все у нее нет. И тогда Кэнди договаривается со своей дублершей-трезвенницей, чтобы та отбыла повинность за нее. Сначала все идет хорошо, но со временем дублерша начинает буквально захватывать жизнь актрисы, и ситуация выходит из-под контроля. В комедии "Дублерша" Дрю Бэрримор сыграла сразу две главные роли.





Звонок. Последняя глава





Режиссер: Хидэо Наката





В ролях: Эридза Икэда, Такаси Цукамото, Хироя Симидзу, Химэка Химэдзима, Рэн Кирияма, Риэ Томосака





Маю работает психологом-консультантом в обычной больнице. Однажды ей приходится иметь дело с охраняемой полицией девушкой, но та не помнит ничего из своего прошлого, даже собственное имя. А в это время брат Маю, видеоблогер, для съёмок нового видео пробирается в заброшенную сгоревшую квартиру, где погибло пять человек.





Леди на драйве





Режиссер: Шон Пол Пичинино





В ролях: Грэйс Ван Дин, Шон Патрик Флэнери, Кристина Мур, Каспер Ван Дин, Аманда Детмер, Джон Дьюси, Дэвид Гридли, Камерон МакКендри





16-летняя Элли только что получила водительское удостоверение. Она сразу же садится за руль и начинает тренироваться для участия в гонках. А за помощью приходит к своему дяде Тиму. Девушка не знала его, ведь Тим – родной брат ее отца, который погиб еще до рождения девушки. У него своя автомастерская и Элли уговаривает дядю обучить ее ремеслу автомеханика и поработать с ним на летних каникулах. Уже совсем скоро девушка оказывается на стартовой решетке местных автогонок и начинает конкурировать на равных с теми, кто в нее не верил.





Осторожно, кенгуру!





Режиссер: Дани Леви





В ролях: Фолькер Михаловски, Марк-Уве Клинг, Дмитрий Шаад, Розалия Томас, Кармен-Майя Энтони, Хенри Хюбхен, Тим Сейфи, Аднан Марал





Однажды на пороге у музыканта Марка появляется говорящий Кенгуру. Он быстро убеждает Марка, что вместе им будет веселее, и бесцеремонно вселяется в холостяцкое жилье своего нового друга. С этого момента Кенгуру начинает управлять жизнью Марка и устраивать им двоим целую кучу неприятностей.



