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3 декабря 20, 13:15
Съемки "Черной пантеры 2" стартуют в 2021 году
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Marvel Studio планирует начать съемки сиквела « Черной пантеры» уже в июле 2021 года.
Ранее, сообщалось, что съемочный процесс должен стартовать в марте 2021 года, однако внезапная смерть главного героя - актера Чедвика Боузмана, и пандемия коронавируса изменила планы киностудии.

Издание The Hollywood Repotrer сообщает, что на создание картины пойдет около 6 месяцев. А это значит, что премьеру «Черной пантеры 2» не стоит ждать раньше 2022 года. Деталей сюжета нового фильма режиссеры пока не рассекречивают.

И главный вопрос, который беспокоит фанатов – кто заменит, и вообще ли заменят, Чедвика Боузмана?

Marvel пока не раскрывает свои планы относительно того, как она будет действовать без Боузмана. Однако, известно, компьютерная графика не будет заменять покойного звезду в фильме.

Также есть версия, что Чедвика и вовсе не будут заменять, а просто история возьмет другой поворот, и Ваканду возглавит сестра супергероя Шури, которую сыграла Летиция Райт. А вот, как сценаристы объяснят отсутствие Черной пантеры, пока неизвестно.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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