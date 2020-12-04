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4 декабря 20, 13:28
Марго Робби может заменить Эмму Стоун в «Вавилоне»
Марго Робби
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У Брэда Питта в новом фильме Дэмьена Шазелла «Вавилон» (Babylon) будет новая партнерша, поскольку Эмма Стоун, которая должна была исполнить главную женскую роль, покинула проект из-за загруженности рабочего графика.
Студия Paramount уже ищет ей замену и начала переговоры с Марго Робби, ранее уже снимавшейся с Питтом в тарантиновском «Однажды в... Голливуде».

Сюжет «Вавилона» по-прежнему держится в секрете. На сегодняшний день известно, что нас ждет историческая драма с рейтингом R, действие которой будет происходить в Голливуде в 1920-е годы — в непростой для многих кинематографистов период перехода от немого кино к звуковому.

Изначально Paramount планировала выпустить фильм ограниченным числом копий в рождественский уикенд 2021 года, а в широком прокате «Вавилон» должен был стартовать 7 января 2022-го, но из-за пандемии коронавируса премьера, скорее всего, переедет на новую дату.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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