Марго Робби может заменить Эмму Стоун в «Вавилоне»

Студия Paramount уже ищет ей замену и начала переговоры с Марго Робби, ранее уже снимавшейся с Питтом в тарантиновском «Однажды в... Голливуде».





Сюжет «Вавилона» по-прежнему держится в секрете. На сегодняшний день известно, что нас ждет историческая драма с рейтингом R, действие которой будет происходить в Голливуде в 1920-е годы — в непростой для многих кинематографистов период перехода от немого кино к звуковому.





Изначально Paramount планировала выпустить фильм ограниченным числом копий в рождественский уикенд 2021 года, а в широком прокате «Вавилон» должен был стартовать 7 января 2022-го, но из-за пандемии коронавируса премьера, скорее всего, переедет на новую дату.



