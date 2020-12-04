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Кино
Новости кино
4 декабря 20, 13:31
Режиссер хоррора «Оверлорд» снимет кино про Ван Хельсинга
Ван Хельсинг
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Студия Universal не теряет надежды на создание успешной франшизы о Ван Хельсинге и разрабатывает новый фильм о знаменитом охотнике на вампиров из романа Брэма Стокера «Дракула».
Поставит кино, пока что не обзаведшееся названием, режиссер хоррора «Оверлорд» Джулиус Эвери, за драматургию в ответе сценарист третьего «Тора» и «Черной вдовы» Эрик Пирсон, а спродюсирует фильм властелин хоррор-вселенной «Заклятие» Джеймс Ван.

Последний раз охотник на вампиров появлялся на большом экране в 2004 году — в хоррор-кросовере Стивена Соммерса «Ван Хельсинг». Изобразил протагониста Хью Джекман, но даже его популярность не помогла картине достойно выступить в прокате: при бюджете $160 миллионов «Ван Хельсинг» заработал во всем мире всего $300,2 млн. Критики тоже были не в восторге от ленты — на Rotten Tomatoes у нее лишь 24% положительных отзывов.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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