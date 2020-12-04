Портал IMDb назвал лучших актеров и актрис года

Кинопортал IMDb представил десятку лучших актеров и актрис 2020 года. Топ-10 составлен на основе поисковых запросов более 200 миллионов пользователей портала за последние 12 месяцев.





Лидером рейтинга стала Ана де Армас, сыгравшая в фильме "Ножи наголо", а также в еще не вышедшем фильме о Бонде "Не время умирать".





На втором месте оказалась Джулия Гарнер из сериала "Озарк", на третьем – Аня Чалотра из "Ведьмака".





Топ-10 актеров 2020 года по версии IMDb:





1. Ана де Армас

2. Джулия Гарнер

3. Аня Чалотра

4. Милли Бобби Браун

5. Эрин Мориарти

6. Марго Робби

7. Эйдан Галлахер

8. Аня Тейлор-Джой

9. Линда Карделлини

10. Генри Кавилл



