Портал IMDb назвал лучших актеров и актрис года

Кинопортал IMDb представил десятку лучших актеров и актрис 2020 года. Топ-10 составлен на основе поисковых запросов более 200 миллионов пользователей портала за последние 12 месяцев.
Лидером рейтинга стала Ана де Армас, сыгравшая в фильме "Ножи наголо", а также в еще не вышедшем фильме о Бонде "Не время умирать".
На втором месте оказалась Джулия Гарнер из сериала "Озарк", на третьем – Аня Чалотра из "Ведьмака".
Топ-10 актеров 2020 года по версии IMDb:
1. Ана де Армас
2. Джулия Гарнер
3. Аня Чалотра
4. Милли Бобби Браун
5. Эрин Мориарти
6. Марго Робби
7. Эйдан Галлахер
8. Аня Тейлор-Джой
9. Линда Карделлини
10. Генри Кавилл