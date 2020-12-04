Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
34.39
USD
28.29
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
4 декабря 20, 13:33
Портал IMDb назвал лучших актеров и актрис года
IMDb
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Рейтинг был составлен на основе поисковых запросов пользователей. Его возглавила Ана де Армас.
Кинопортал IMDb представил десятку лучших актеров и актрис 2020 года. Топ-10 составлен на основе поисковых запросов более 200 миллионов пользователей портала за последние 12 месяцев.

Лидером рейтинга стала Ана де Армас, сыгравшая в фильме "Ножи наголо", а также в еще не вышедшем фильме о Бонде "Не время умирать".

На втором месте оказалась Джулия Гарнер из сериала "Озарк", на третьем – Аня Чалотра из "Ведьмака".

Топ-10 актеров 2020 года по версии IMDb:

1. Ана де Армас
2. Джулия Гарнер
3. Аня Чалотра
4. Милли Бобби Браун
5. Эрин Мориарти
6. Марго Робби
7. Эйдан Галлахер
8. Аня Тейлор-Джой
9. Линда Карделлини
10. Генри Кавилл

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
IMDb: 15 лучших фильмов нового века
Рейтинг самых популярных актеров и актрис 2015 года
Рейтинг самых кассовых фильмов 2017 года
Противники фильмов Marvel сбили рейтинг "Черной пантеры"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Фильмы декабря 2020: обзор самых ожидаемых премьер
noimageРежиссер хоррора «Оверлорд» снимет кино про Ван Хельсинга
noimageМарго Робби может заменить Эмму Стоун в «Вавилоне»
Лента новостей