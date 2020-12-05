Warner Bros. выпустит фильмы 2021 года в кино и на HBO Max

Речь идет о таких потенциальных хитах, как «Матрица 4», «Дюна», «Годзилла против Конга», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Мортал Комбат», киноверсия «Тома и Джерри» и триквел «Заклятия».





Картины будут демонстрироваться на HBO Max в течение месяца с дня премьеры, затем их уберут из каталога стримера, и после этого просмотр фильмов можно будет заказать на платных площадках — Amazon, iTunes или Fandango. Кинопрокат при этом продолжится. Экспериментальная стратегия WB продлится 12 месяцев — весь 2021 год. При этом в течение месяца на HBO Max просмотр будет доступен подписчикам за обычную абонплату — никаких сюрпризов, подобных тому, что устроил Disney (когда на Disney+ можно было посмотреть «Мулан» только за дополнительные $30), не планируется.





В США до сих пор работает лишь половина кинозалов, причем закрыты самые главные площадки, работающие в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе — обстановка с COVID-19 в этих регионах, мягко говоря, оставляет желать лучшего.





У WB уже есть печальный опыт выпуска тентпола в домашний прокат в период пандемии: $200-миллионный «Довод» за три месяца заработал в Америке лишь $57,4 млн, и если бы не международные сборы ($300,4 млн), то можно было бы говорить о полной катастрофе.



