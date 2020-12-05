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Кино
Новости кино
5 декабря 20, 14:00
Warner Bros. выпустит фильмы 2021 года в кино и на HBO Max
Warner Bros.
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Студия Warner Bros. первой отреагировала на нынешнюю ситуацию с пандемией коронавируса и неутешительные прогнозы на 2021 год — вслед за «Чудо-женщиной: 1984», премьера которой состоится 25 декабря, все ближайшие топовые релизы WB выйдут одновременно в кинопрокат и на стримере HBO Max.
 Речь идет о таких потенциальных хитах, как «Матрица 4», «Дюна», «Годзилла против Конга», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Мортал Комбат», киноверсия «Тома и Джерри» и триквел «Заклятия».

Картины будут демонстрироваться на HBO Max в течение месяца с дня премьеры, затем их уберут из каталога стримера, и после этого просмотр фильмов можно будет заказать на платных площадках — Amazon, iTunes или Fandango. Кинопрокат при этом продолжится. Экспериментальная стратегия WB продлится 12 месяцев — весь 2021 год. При этом в течение месяца на HBO Max просмотр будет доступен подписчикам за обычную абонплату — никаких сюрпризов, подобных тому, что устроил Disney (когда на Disney+ можно было посмотреть «Мулан» только за дополнительные $30), не планируется.

В США до сих пор работает лишь половина кинозалов, причем закрыты самые главные площадки, работающие в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе — обстановка с COVID-19 в этих регионах, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

У WB уже есть печальный опыт выпуска тентпола в домашний прокат в период пандемии: $200-миллионный «Довод» за три месяца заработал в Америке лишь $57,4 млн, и если бы не международные сборы ($300,4 млн), то можно было бы говорить о полной катастрофе.  

Источник: https://www.kinomania.ru/
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