Роль Санта-Клауса может стать последней для Курта Рассела

Речь в разговоре зашла и об исполнителе главной роли Курте Расселе, причем выяснилось, что 69-летний актер хочет, чтобы образ Санта-Клауса стал последней актерской работой в его карьере.





Пока неизвестно, окажутся ли «Рождественские хроники 2» действительно последней картиной в фильмографии Рассела, или он будет продолжать играть Санту в последующих фильмах франшизы, если они планируются (похоже, Курт имел в виду именно второй вариант). Вот что говорит Коламбус:





«[Курт] сказал мне: "Пора бы уже уйти на покой, это моя последняя роль". Он хочет продолжать ее играть. В глубине души он отдался ей полностью, а это означает восемь недель отращивания бороды со всеми дополнительными завитушками и работу со сценарием каждую ночь, прежде чем выйти ко мне на съемочную площадку. Это серьезные обязательства, и он серьезно их воспринимает. <...> Когда играют Санта-Клауса, в большинстве случаев к этому не относятся серьезно. Когда Курт Рассел играет Санта-Клауса, он на 170 страницах излагает предысторию и мифологию этого парня. Такая вот актерская отдача. Чего-то подобного можно было бы ожидать от [Роберта] Де Ниро при подготовке к роли Джейка ЛаМотты [в "Бешеном быке"]».





«Рождественские хроники 2» доступны подписчикам Netflix с 25 ноября.



