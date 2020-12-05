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5 декабря 20, 14:02
Роль Санта-Клауса может стать последней для Курта Рассела
Курт Рассел
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В беседе с Yahoo Entertainment режиссер Крис Коламбус обсудил свой новый фильм, который он снял для Netflix — сиквел «Рождественских хроник».
Речь в разговоре зашла и об исполнителе главной роли Курте Расселе, причем выяснилось, что 69-летний актер хочет, чтобы образ Санта-Клауса стал последней актерской работой в его карьере.

Пока неизвестно, окажутся ли «Рождественские хроники 2» действительно последней картиной в фильмографии Рассела, или он будет продолжать играть Санту в последующих фильмах франшизы, если они планируются (похоже, Курт имел в виду именно второй вариант). Вот что говорит Коламбус:

«[Курт] сказал мне: "Пора бы уже уйти на покой, это моя последняя роль". Он хочет продолжать ее играть. В глубине души он отдался ей полностью, а это означает восемь недель отращивания бороды со всеми дополнительными завитушками и работу со сценарием каждую ночь, прежде чем выйти ко мне на съемочную площадку. Это серьезные обязательства, и он серьезно их воспринимает. <...> Когда играют Санта-Клауса, в большинстве случаев к этому не относятся серьезно. Когда Курт Рассел играет Санта-Клауса, он на 170 страницах излагает предысторию и мифологию этого парня. Такая вот актерская отдача. Чего-то подобного можно было бы ожидать от [Роберта] Де Ниро при подготовке к роли Джейка ЛаМотты [в "Бешеном быке"]».

«Рождественские хроники 2» доступны подписчикам Netflix с 25 ноября.

Источник: https://www.kinomania.ru/
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