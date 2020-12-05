Джейсон Стэтхэм может сыграть в сиквеле "Порока на экспорт"

В настоящий момент в активной фазе находится разработка продолжения под названием "Small Dark Look" (ранее картина называлась "Body Cross"), и главную роль в нём может исполнить Джейсон Стэтхэм.





Режиссёром выступит датчанин Мартин Зандвлиет, который заменил на этом посту Уильяма Олдройда ("Леди Макбет"). Над сценарием поработал Стивен Найт, который является автором оригинала, а также известен по сериалу "Острые козырьки".





Подробности сюжета будущей ленты пока не разглашаются, известно лишь, что действие также будет вращаться вокруг жизни русской мафии в Лондоне.



