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5 декабря 20, 14:04
Джейсон Стэтхэм может сыграть в сиквеле "Порока на экспорт"
Джейсон Стэтхэм
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В 2007 году Вигго Мортенсен сыграл главную роль в фильме "Порока на экспорт", который рассказывает о русской мафии в Лондоне.
В настоящий момент в активной фазе находится разработка продолжения под названием "Small Dark Look" (ранее картина называлась "Body Cross"), и главную роль в нём может исполнить Джейсон Стэтхэм.

Режиссёром выступит датчанин Мартин Зандвлиет, который заменил на этом посту Уильяма Олдройда ("Леди Макбет"). Над сценарием поработал Стивен Найт, который является автором оригинала, а также известен по сериалу "Острые козырьки".

Подробности сюжета будущей ленты пока не разглашаются, известно лишь, что действие также будет вращаться вокруг жизни русской мафии в Лондоне.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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