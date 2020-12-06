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6 декабря 20, 14:13
Warner Bros. выпустит 17 новых фильмов в 2021 году
Warner Bros
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В 2021 году студия Warner Bros. планирует выпустить в кинотеатрах и на сервисе HBO Max 17 фильмов. В список попали такие известные киноленты как продолжение «Отряда самоубийц» и «Мортал Комбат».
Так, на HBO Max можно будет посмотреть картины 31 день. По словам главы кинокомпании Warner Bros. Энн Сарнофф, такое временное решение приняли из-за глобального кризиса.

Список фильмов, которые представит Warner Bros.

«Мортал Комбат» – 15 января

«Мелочи» – 29 января

«Том и Джерри» – 5 марта

«Множественные святые Ньюарка» – 12 марта

«Воспоминание» – 16 апреля

«Иуда и Черный Мессия» – дата неизвестна

«Злое» – дата неизвестна

«Годзилла против Конга» – 21 мая

«Заклятие 3: По воле дьявола» – 4 июня

«На высоте мечты» – 18 июня

«Те, кто желает мне смерти» – дата неизвестна

«Космический джем: Новое поколение» – 16 июля

Сиквел «Отряда самоубийц» – 6 августа

«Дюна» – 1 октября

«Элвис» – 5 ноября

«Король Ричард» – 19 ноября

«Матрица 4» – 22 декабря

Источник: http://rusjev.net/
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