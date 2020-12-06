Warner Bros. выпустит 17 новых фильмов в 2021 году

Так, на HBO Max можно будет посмотреть картины 31 день. По словам главы кинокомпании Warner Bros. Энн Сарнофф, такое временное решение приняли из-за глобального кризиса.
Список фильмов, которые представит Warner Bros.
«Мортал Комбат» – 15 января
«Мелочи» – 29 января
«Том и Джерри» – 5 марта
«Множественные святые Ньюарка» – 12 марта
«Воспоминание» – 16 апреля
«Иуда и Черный Мессия» – дата неизвестна
«Злое» – дата неизвестна
«Годзилла против Конга» – 21 мая
«Заклятие 3: По воле дьявола» – 4 июня
«На высоте мечты» – 18 июня
«Те, кто желает мне смерти» – дата неизвестна
«Космический джем: Новое поколение» – 16 июля
Сиквел «Отряда самоубийц» – 6 августа
«Дюна» – 1 октября
«Элвис» – 5 ноября
«Король Ричард» – 19 ноября
«Матрица 4» – 22 декабря