Том Круз отправится в космос

Как сообщает зарубежное издание The Sun со ссылкой на источник, Круз уже ведет разговор с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) для того, чтобы отправиться в космос. Члены организации приняли запрос актера и заявили, что сделать это вполне возможно.





Кроме того, 58-летний актер заявил, что готов заплатить кругленькую сумму, лишь бы этот план реализовался.





К слову, о полете Круза в космос СМИ говорили еще весной этого года, однако тогда отмечалось, что это будет отдельный проект, а не продолжение франшизы "Миссия невыполнима".



